Закрыта одна из канатных дорог на "Эльбрусе"

08 января 2023, 17:28

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Канатная дорога "Мир - Гарабаши" остановлена в связи с ухудшением погоды, сообщила сегодня администрация курорта "Эльбрус".

Как писал "Кавказский узел", горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября 2022 года, однако открыта была лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. 24 декабря открылись еще две трассы, но туристы пожаловались, что там недостаточно снега.

На новогодние праздники туристы забронировали почти 100% номерного фонда курорта, ожидается, что загрузка в сезоне увеличится на 15% по сравнению с 2021 годом, сообщили в управляющей компании "Кавказ.РФ". На новогодние праздники ожидается приток туристов, подтвердили "Кавказскому узлу" менеджеры гостиниц.

Канатная дорога "Мир - Гарабаши" закрыта "по погодным условиям", сообщила сегодня администрация "Эльбруса" в своем телеграм-канале. Комментариев под публикацией, по состоянию на 17.27 мск, нет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня снегопад при температуре воздуха -9 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 9 января также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -12 градусов, а ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м), информирует сайт курорта.

Напомним, 18 декабря 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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