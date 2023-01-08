Власти предупредили о приостановке движения по Крымскому мосту

08 января 2023, 12:00

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В ночь на 10 января движение автотранспорта по Крымскому мосту будет приостановлено в связи с проведением ремонтных работ, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. Взрыв частично обрушил два автомобильных пролета. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

10 января, с 04.00 до 16.00 мск автодорожная часть Крымского моста будет закрыта из-за проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщил сегодня в своем Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

"Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", – сказано в сообщении.

Штаб уточнил, что с 03.00 мск 10 января ограничения в движении транспорта будут введены на автоподходах к Крымскому мосту.

Напомним, 9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на Крымском мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа, которая была остановлена в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы исчезла.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

"Кавказский узел" также писал, что ранее Крымский мост перекрывали 21 декабря, 19 декабря, а также 19, 16, 12 и 8 ноября, когда строители надвигали четыре новых пролета правой автомобильной части моста.

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