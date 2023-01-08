Астраханцы раскритиковали отчет властей о ремонте дорог и улиц

08 января 2023, 09:22

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В прошлом году в Астрахани было отремонтировано 20 улиц и 25 километров дорог, отчиталась администрация города на своей странице в соцсети. Астраханцы указали в комментариях на плохое качество ремонта, а также пожаловались, что на некоторых улицах ремонт ведется уже несколько лет.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 октября 2022 года жители Астрахани пожаловались, что из-за ухабов на Астраханском железнодорожном мосту постоянно собираются пробки. 26 октября 2022 года местные власти отчитались о ремонте проезжей части на мосту. Из-за низкого качества асфальта ухабы на этих двух мостах появляются спустя короткое время после ремонта, отметили астраханцы в соцсети.

В 2022 году в Астрахани были отремонтированы 20 улиц и был начат ремонт еще семи, работы на них завершат в текущем году. Всего в прошлом году в городе было отремонтировано 25,9 километров дорог, сообщила администрация Астрахани на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"На большинстве отремонтированных улицах появился новый асфальт, дорожные и тротуарные бордюры, благоустроенные пешеходные зоны с пандусами; обновлена дорожная разметка, люки смотровых колодцев приведены в нормативный вид", – сказано в сообщении.

Ремонт дорог шел с опережением графика, на некоторых участках работы велись и в темное время суток, добавили в администрации.

Отчет властей Астрахани о ремонте дорог и улиц был размещен 7 января в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 125 тысяч пользователей. На 09.20 мск 8 января эта запись набрала 10 отметок с реакцией пользователей и 24 комментария. Часть их авторов указала на плохое качество ремонта.

"Кто те люди, которые принимают эти дороги?" – спросил Кирилл Кириллов.

"За неделю морозов всё вздуется. Этой зимой опять", – написал Александр Астраханцев.

"Не вижу качественного ремонта. Полагаю, на бумаге всё гладко", – заявил Жека.

Другая часть пользователей раскритиковала подрядчиков за непоследовательность. "Сейчас как начнут ливнёвку делать, весь асфальт перевернут", – считает Ольга Иванова.

"Половину отремонтированных улиц уже перекопали", – отметила Александра Эрднеева.

Еще одна часть астраханцев пожаловалась на затянувшийся ремонт на некоторых улицах. "Академика Королева уже два года никак не доделают", – заметил пользователь Paco Rabanne.

"Улицу Августовскую до сих пор не могу сделать, тротуары не сделаны", – написал Дмитрий Ii.

"Нововосточная перерыта с середины декабря. Никаких знаков естественно. Машины в яму эту частенько попадают. Софьи Перовской не доделали, бросили. Кругом течет канализация", – пожаловалась Наталия Есина.

"Всё перечисленные улицы не завершены на 100%, не выполнены соединения дорог между улицами на перекрёстках, где то уже перекопы, провалы от потекших канализаций, сами по себе провалы от некачественных подготовительных работ", – написал Станислав Иванов.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, ранее астраханцы неоднократно жаловались на проблемы с канализацией в городе. 18 декабря 2022 года в Астрахани произошли массовые аварии на канализационных сетях, из-за чего ряд улиц оказался подтоплен нечистотами. Ранее, 11 декабря 2022 года жители Астрахани пожаловались, что из-за многочисленных коммунальных аварий на дорогах Астрахани образовалась наледь, что привело к заторам. Местные власти тогда отчитались, что на улицы выведены рабочие и техника для устранения наледи.

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