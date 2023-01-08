Хабиб Нурмагомедов ушел из MMA

08 января 2023, 08:28

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Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов больше не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах, сообщили источники. Сам боец репостнул в соцсетях сообщение об уходе.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. 24 октября 2020 года он победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, объяснив это данным матери обещанием. Объявление Нурмагомедова о завершении карьеры официально было подтверждено 19 марта 2021 года, говорится в биографии Хабиба Нурмагомедова, подготовленной "Кавказским узлом".

Хабиб Нурмагомедов принял решение уйти из индустрии смешанных единоборств (ММА), сообщает 7 января ТАСС со ссылкой на три источника.

По словам одного из источников, Нурмагомедов больше не будет тренировать и не будет присутствовать с командой на сборах. "Это сделано, чтобы проводить больше времени с семьей", - приводит слова источника издание.

Сам Нурмагомедов вечером 7 января репостнул запись о своем уходе из MMA у себя в сторис в Instagram*.

Ранее боец также в соцсетях опубликовал групповой снимок всех бойцов своей команды и написал о подведении итогов года. "Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья! Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу, обнял вас всех крепко! Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте", - написал он.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.