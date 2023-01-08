Саперы обнаружили ракетные системы и гранатометы в Губадлинском районе

08 января 2023, 05:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На оставленных армянских боевых позициях в Губадлинском районе азербайджанские саперы обнаружили противотанковые управляемые ракетные системы, гранатометы, гранаты и различные боеприпасы.

Как писал "Кавказский узел", Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) отчиталось, что за 2022 год саперы обезвредили 12913 мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после войны 2020 года.

Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило 7 января об обнаруженных в Губадлинском районе боеприпасах, пишет oxu.az.

По данным ведомства, на заброшенных армянских боевых позициях были найдены восемь противотанковых управляемых ракетных систем, пять гранатометов, 35 гранат, 66 различных видов снарядов, другие боеприпасы, сообщает report.az.

Находки были переданы для дальнейшего уничтожения.

13 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование территорий потребуется 30 лет и 25 миллиардов долларов. Ранее, 11 июля того же года, Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование территорий в зоне карабахского конфликта. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне карабахского конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, поскольку очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.