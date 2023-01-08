Возобновлено строительство проблемного жилого комплекса "На Магистральной" в Краснодаре

08 января 2023, 02:50

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За счет средств Федерального фонда развития территорий в Краснодаре возобновлено строительство ЖК "На Магистральной", который должны были сдать в декабре 2020 года. Ранее обманутые дольщики проводили пикеты с требованием достроить жилой комплекс.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года было передано в суд дело об обмане дольщиков ЖК "На Магистральной" в Краснодаре. На имущество одного из обвиняемых и компании застройщика наложен арест, что позволит возместить ущерб, сообщило следствие. В ноябре того же года дольщики заявили, что власти Краснодарского края пообещали завершить строительство комплекса с помощью федерального Фонда защиты прав дольщиков на условиях софинансирования из краевого бюджета, но обещания выполнены не были. Дольщики провели пикеты с требованием достроить комплекс.

По версии следствия, с 2016 года по март 2020-го обвиняемые похитили деньги, вложенные дольщиками в строительство одного из домов жилого комплекса "На Магистральной" в Краснодаре. В числе потерпевших 631 человек. Ущерб, причиненный дольщикам, составляет 1,1 миллиарда рублей.

В Краснодаре продолжилось строительство проблемного жилого комплекса "На Магистральной". Средства на достройку дома были выделены из Федерального фонда развития территорий, пишут 7 января "Юга.ру".

Работы уже проводятся, в настоящее время рабочие утепляют фасад, проводят электромонтажные и штукатурные работы. Сдача дома запланирована на третий квартал текущего года.

Третий литер ЖК "На Магистральной" должен был быть сдан в декабре 2020 года, однако работы были остановлены, когда дом был готов на 80%. Квартиры не смогли получить около 600 дольщиков, сообщают "Кубанские новости".

В статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

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