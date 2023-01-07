Участники рождественского шествия в Тбилиси собрали подарки для нуждающихся

07 января 2023, 22:01

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Рождественское шествие "Алило" прошло сегодня в Тбилиси впервые после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Участники шествия собрали подарки для нуждающихся. Священнослужители в рождественских посланиях коснулись событий на Украине и почтили память погибших там грузинских добровольцев.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года патриархия Грузии впервые за много лет отменила традиционное рождественское шествие "Алило" из-за COVID-19. В 2022 году шествие "Алило" тоже было отменено в связи с пандемией коронавируса, но в Тбилиси прошел сбор рождественских пожертвований и автопробег.

Рождественское шествие "Алило" традиционно проводится в Грузии 7 января. Во время шествия собираются пожертвования, которые затем распределяются по детским домам, домам престарелых и тюрьмам. В 2019 году шествие собрало в Тбилиси тысячи человек. В 2020 году в связи с шествием было ограничено движение транспорта по улицам, прилегающим к площади Первой Республики в столице Грузии. Пандемия коронавируса была объявлена в марте 2020 года.

В связи с праздником Рождества Христова в Тбилиси сегодня прошло шествие "Алило". Группа детей в костюмах ангелов, певчие с флагами начали шествие с площади Республики. Во всех действующих православных храмах Грузии прошли торжественные литургии.

Шествие в Тбилиси началось в 14.00 (13.00 мск) с площади Первой Республики, после чего участники шествия прошли по проспекту Руставели к парламенту, где их ждали председатель парламента и депутаты, которые передали подарки. Затем участники шествия пришли к горсовету Тбилиси на площади Свободы и президентскому дворцу, где им вручили рождественские подарки.

Жительница Тбилиси Тея участвует в шествии "Алило" с 2005 года. "В этот день мы вспоминаем о тех, кто нуждается в нашей поддержке. Я собираю корзину заранее. Вместе со мной в шествии участвуют мои двое детей, Сесили и Вахтанг. Я хочу, чтобы мои дети знали, что нужно помогать нуждающимся", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На площади Республики заместитель мэра Тбилиси Андрия Басилая раздал сладости детям, участвующим в шествии "Алило".

Марина в этом году не смогла участвовать в шествии, но попросила своих взрослых дочерей передать приготовленные заранее теплые вещи - теплую куртку, шерстяные носки, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Кетино рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что участвует в шествии с 2000 года, когда эта традиция была возрождена. "Я всегда заранее собираю сладости, чурчхелу и теплые вещи, чтобы передать нуждающимся", - отметила она.

Пожертвования, собранные в ходе "Алило", будут переданы детским домам, пенитенциарным учреждениям и домам престарелых.

Рождественскую литургию, которая была отслужена в кафедральном соборе Сиони, вместе со священниками совершил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Перед праздничной литургией прихожанам зачитали его рождественское послание.

"Хочу поздравить всех и, в первую очередь, детей, подавленных и пострадавших от тяжелых последствий <событий> на Украине, вообще любого подростка со славным торжеством Христовым. Поздравляю с ним всех обремененных и нуждающихся, ведь этот праздник выше всякого испытания, преодолевает боль каждого из нас и наполняет надеждой", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова патриарха в эфире "Общественного вещателя".

Митрополит Поти и Хоби преподобный Григорий напомнил о грузинских добровольцах на Украине. "Многие наши соотечественники среди добровольцев на Украине защищают Грузию. <...> Да благословит Бог защитников Родины и тех, кто пал на поле боя", - перевел корреспондент "Кавказского узла" его слова, сказанные в эфире телекомпании "Формула".

В декабре в боях под Бахмутом погибли добровольцы из Грузии Михаил Тевдорадзе и Серго Картвелишвили, всего с начала военной операции на Украине, по подсчетам "Кавказского узла", на Украине погибли 36 грузинских добровольцев.

Участники "Алило" прошли через проспект Руставели и подъем Бараташвили и завершили торжественное шествие у собора Пресвятой Троицы, где была совершена рождественская молитва Движение на всем протяжении пути "Алило" было перекрыто.

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