Рождественские службы на юге России прошли под усиленной охраной

07 января 2023, 21:05

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Рождественские богослужения в храмах юга России прошли под усиленной охраной силовиков. Религиозные деятели и чиновники в своих поздравлениях с Рождеством упомянули военную операцию на Украине.

Как писал "Кавказский узел", власти регионов юга России отчитались о том, что храмы в рождественскую ночь были взяты под усиленную охрану. Волгоградцы и гости города на рождественских богослужениях в храмах молились о мире и личном благополучии. Безопасность служб обеспечивали полицейские.

7 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отмечают Рождество Христово. В храмах этих церквей проходят торжественные рождественские литургии. Верующие Армянской апостольской церкви отмечают Рождество 6 января, а католики - 25 декабря.

В Астраханской области рождественские службы охраняли более пятисот сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, а также представителей добровольческих народных дружин и казачества. "В 42 населенных пунктах региона прошли 68 вечерних и ночных богослужений в церквях и храмах, в которых приняли участие более 8500 астраханцев", - отчиталось управление МВД по Астраханской области сегодня в своем Telegram-канале.

Епископ Ахтубинский и Енотаевский Всеволод заявил, что "непростой прошедший год" стал "испытанием" и показал, "можем ли мы поистине называться добрыми христианами и в междоусобную годину принять озлобившегося собрата и простить его". "В благодатную Рождественскую ночь только наступившего нового года соборно помолимся о прекращении всякой междоусобной брани и озлобления. Будем просить Христа Спасителя о воцарении мира на земле", - приводятся его слова на сайте епархии.

Тысячи православных в Ростовской области провели ночь с 6 на 7 января в храмах, где встретили Рождество Христово. Главная служба региона прошла в кафедральном соборе Ростова-на-Дону - в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Литургию там провёл митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. В эту ночь в соборе молились и первые лица южного полпредства, Ростовской области и Ростова-на-Дону, а также атаман Всевеликого войска Донского, сообщило сегодня издание 1rnd.ru.

В Ростовской области в рождественскую ночь серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано, отчитались власти региона. По их данным, службы в соборах и церквях прошли спокойно и без происшествий. "За безопасностью людей следили сотрудники полиции и Росгвардии, участники казачьих и народных дружин, а также представители частных охранных организаций", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте правительства Ростовской области.

В Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара собрались несколько тысяч прихожан, богослужение транслировали в прямом эфире телеканала «Кубань 24", говорится в сообщении на сайте телеканала.

К празднованию Рождества на Кубани привлекли спасателей и пожарных: более тысячи сотрудников МЧС следили за безопасностью посетителей церквей и соборов. Они также проинструктировали священнослужителей. В дежурствах на службах участвовали полицейские и работники администраций, сообщило сегодня издание "Юга.ру".

Глава Краснодара Евгений Наумов в своем рождественском поздравлении упомянул военнослужащих, которые участвуют в военной операции на Украине. "Не все краснодарцы сегодня могут быть рядом со своими семьями — военнослужащие днём и ночью отстаивают целостность нашей Родины. Им — отдельные слова благодарности", - написал он в своем Telegram-канале.

В Калмыкии главное богослужение с участием архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана и священнослужителей епархии прошло в главном храме столицы – Казанском кафедральном соборе, сообщил сайт Элистинской и Калмыцкой епархии.

Верующих поздравил с Рождеством глава Калмыкии Бату Хасиков, который в своем поздравлении также коснулся военной операции. "Даже в самых масштабных и жестоких войнах существовала негласная традиция рождественского перемирия. В районах боевых действий на Украине проживает большое количество православных граждан, празднующих Рождество с 6 на 7 января", - написал он в своем Telegram-канале, поддержав инициативу о прекращении огня на время празднеств.

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