Восстановлена работа Керченской паромной переправы

07 января 2023, 10:03

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Керченская паромная переправа, работа которой ранее была остановлена из-за ухудшения погоды, работает в штатном режиме, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 6 января работа Керченской паромной переправы была приостановлена из ухудшения погоды.

Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщило управление МЧС по Республике Крым.

"По состоянию на 09.15 7 января 2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение ведомства.

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