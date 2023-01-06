Волгоградцы призвали главу Минтранса помочь с запуском троллейбусного маршрута

06 января 2023, 14:54

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Жители волгоградских поселков Аэропорт и Гумрак попросили министра транспорта России способствовать строительству троллейбусной линии и запуску троллейбусов в поселки.

Жители посёлков Аэропорт и Гумрак в Дзержинском районе Волгограда направили министру транспорта России Виталию Савельеву коллективное заявление о необходимости строительства троллейбусной линии в аэропорт. Они предложили восстановить троллейбусный маршрут № 11 по Шоссе Авиаторов и продлить троллейбусную линию в посёлок Аэропорт, сообщает сегодня "Блокнот Волгограда".

"Пуск троллейбусов необходим для подавляющего большинства жителей, которые проживают на постоянной основе в посёлке Аэропорт. Запуск регулярного движения троллейбусов (не автобусов) по указанному маршруту позволит существенно повысить уровень жизни, сделает дорогу намного более комфортной", - приводит издание слова авторов инициативы.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в поселок Гумрак и более отдаленный от центра города поселок Аэропорт ведет Шоссе Авиаторов, по которому проложен лишь автобусный маршрут № 6.

Фотокопия заявления размещена сегодня в паблике "Электротранспорт Волгограда", на который подписаны 597 пользователей "ВКонтакте". "Наша цель - сохранить действующие троллейбусные линии и поддержать строительство новых линий электротранспорта, которые неоднократно нам обещали многие губернаторы и чиновники", - говорится в описании сообщества.

Заявление министру подано "от жителей поселков Аэропорт и Гумрак Дзержинского района Волгограда и в интересах жителей Дзержинского района", говорится в тексте заявления. "Настаиваем на строительстве продления троллейбусной линии и запуска троллейбусов (не автобусов, а конкретно троллейбусов) до социально-значимых учреждений/объектов", - говорится в письме.

В числе таких социально-значимых учреждений авторы заявления назвали поликлинику, в которой находится Центр амбулаторной онкологической помощи, школу, больницу скорой помощи, волгоградский филиал центра «Микрохирургия глаза», областной госпиталь ветеранов войн, областную детскую больницу и областной онкологический диспансер.

"Пуск троллейбусов необходим для подавляющего большинства жителей нашего поселка [Аэропорт], особенно для инвалидов, пенсионеров, пожилых людей, которые проживают на постоянной основе в поселке Аэропорт. Запуск регулярного движения троллейбусов (не автобусов) по указанному маршруту позволит существенно повысить уровень жизни, сделает дорогу намного более комфортной… Просим вас оказать содействие для продления троллейбусной линии и запуска троллейбусов", - говорится в обращении.

В конце документа отмечается, что к заявлению приложены скан-копии подписей на 48 листах. Подписи, как и персональные данные авторов обращения, в опубликованной фотокопии заретушированы.

Минтранс России, по состоянию на 14.40 мск, не прокомментировал заявление волгоградцев на своем сайте, в телеграм-канале и на странице во "ВКонтакте".

"Кавказский узел" писал также, что жители Кировского района Волгограда добиваются восстановления отмененного троллейбусного маршрута № 18. В октябре 2022 года они записали видеообращение с этим призывом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Ранее, в октябре 2018 года, около 100 человек приняло участие в митинге с требованием вернуть троллейбусный маршрут в Кировском районе.

В апреле 2016 года на презентации транспортной схемы Волгограда чиновники заявили, что в результате реорганизации маршрутной сети будут закрыты 55 автобусных маршрутов и два убыточных троллейбусных маршрута - № 6 и 18. Это вызвало возмущение горожан и перевозчиков. В апреле 2017 года троллейбусный маршрут №18 был закрыт.

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