Канатная дорога на курорте "Эльбрус" возобновила работу

06 января 2023, 14:01

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Одна из канатных дорог на "Эльбрусе", приостановленная в связи с ухудшением погоды, возобновила работу, сообщила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", сегодня администрация "Эльбруса" сообщила, что канатная дорога «Мир - Гарабаши» временно остановлена "по погодным условиям".

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м). Высота станции Гарабаши рекордная, станция занесена в Книгу рекордов России, говорится в информации на сайте курорта.

Канатная дорога "Мир-Гарабаши" возобновила работу, сообщила администрация курорта в своем телеграм-канале.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня снегопад при температуре воздуха -4 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 7 января осадков не ожидается, температура воздуха понизится до -9 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Напомним, горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября 2022 года, однако открыта была открыта лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. 24 декабря открылись еще две трассы, но туристы пожаловались, что там недостаточно снега.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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