Хасиков попал в число губернаторов с риском досрочной отставки

06 января 2023, 06:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Выборы в Народный Хурал Калмыкии, запланированные на сентябрь, усиливают риски досрочной отставки главы республики Бату Хасикова, чей срок полномочий истекает в 2024 году, следует из доклада Агентства политических и экономических коммуникаций.

Как писал "Кавказский узел", Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) включило главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в список глав регионов с риском отставки в первой половине 2023 года. Среди факторов, повлиявших на рейтинг Калиматова, упомянуты проблемы с выплатой пенсий.

Глава Калмыкии Бату Хасиков вошел в число российских губернаторов, чье положение на посту политологи оценивают как неустойчивое - согласно отчету Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Хасиков рискует лишиться должности в 2023 году. Хотя вероятность скорой отставки Хасикова оценивается как сравнительно невысокая, авторы исследования насчитали по всей стране только 14 глав регионов "в зоне риска".

Одним из факторов, способных повлиять на положение Хасикова, авторы доклада, опубликованного 4 января, называют выборы в Народный Хурал Калмыкии в сентябре 2023 года. Они, по мнению аналитиков, "могут стать катализатором внутриэлитной напряженности": авторы доклада отмечают, что в 2021 году в Калмыкии наблюдался "достаточно высокий уровень протестного голосования". Также на фоне выборов в Народный Хурал ухудшить позиции главы могут социально-экономические проблемы Калмыкии, следует из публикации.

По итогам 2022 года Калмыкия отличилась от других регионов России худшими социально-экономическими показателями: в исследовании государственного "РИА Рейтинг" республика получила 14 баллов из 100 возможных, при этом уровень закредитованности населения в Калмыкии - один из самых высоких по стране, зарплаты - одни из самых низких. Калмыкия лидирует среди российских регионов по уровню неравенства зарплат и по числу малоимущих - более 22% жителей региона, согласно данным Росстата, имеют доход ниже прожиточного минимума, отмечает в публикации от 3 января издание "Кавказ.Реалии".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.