Предприниматели в Нахичевани вышли на акцию протеста

06 января 2023, 05:23

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Арендаторы площадей в торговом центре Cahan, который связывают с бывшим главой автономии Васифом Талыбовым, устроили акцию протеста из-за высоких, по их мнению, ставок арендной платы.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября по обвинению в хищениях были арестованы два высокопоставленных чиновника Нахичеванской автономной республики (НАР). Опрошенные "Кавказским узлом" политологи связали эти события с попыткой обеспечить подчинение автономии Баку и демонтировать клановую систему. 22 декабря Васиф Талыбов, возглавлявший Нахичеванскую автономную республику на протяжении 27 лет, покинул пост, аналитики в Баку также связали его отставку с политикой централизации власти. 29 декабря в Нахичевани сменился руководитель МВД.

Несколько десятков предпринимателей, работающих в торговом центре Cahan в Нахичевани, вышли 5 января на акцию протеста. Торговцы, недовольные высокой арендной платой, отправились к зданию Верховного междлиса НАР, чтобы высказать свои требования новому руководству региона, однако власти республики пока не отреагировали на требования протестующих, пишет информагентство Turan.

Участники акции протеста высказывали недовольство политикой бывшего главы республики Васифа Талыбова, которого называют Cahan. На видео, опубликованным в соцсетях, видно, что на акцию протеста вышли не менее 40-50 человек.

Протестующие, в частности, высказывали возмущение тем, что бывшие руководители региона приобрели недвижимость за рубежом - как считают участники акции, "на народные деньги", говорится в видеосюжете об акции протеста, опубликованном на YouTube-канале HamamTimesTV.

С именем Васифа Талыбова связывают два крупных холдинга, действующих в Нахичевани - Gamigaya и Cahan Holding - и хотя публичных данных о владельцах этих компаний нет, известно, что оба холдинга управлялись близкими к Талыбову бизнесменами, говорится в публикации Центра по исследованию коррупции (OCCRP) от 20 февраля 2022 года.

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