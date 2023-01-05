Азербайджан обвинил Армению в использовании Лачинского коридора для перевозки оружия

05 января 2023, 20:40

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МИД Азербайджана направил в Международный суд ООН заявление с требованием обязать Армению предоставить данные о размещении мин и запретить использовать Лачинский коридор для перевозки оружия.

Как писал "Кавказский узел", 3 января МИД Армении заявил, что международные структуры должны направить миссию по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, где из-за блокады дороги усугубляется гуманитарный кризис, а России следует предпринять конкретные действия для снятия блокады. МИД Азербайджана 4 января упрекнул Армению в нарушении трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года и указал, что заявление МИД Армении не соответствует действительности, так как машины российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста беспрепятственно проезжают там.

Блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продуктов в регионе и остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 25-е сутки. При этом азербайджанские активисты, заблокировавшие трассу, пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Так, с 19 декабря 2022 года по 4 января сотрудники МККК пятью рейсами эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении десять пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

Азербайджан обратился в Международный суд ООН с просьбой ввести обеспечительные меры в отношении Армении, предусматривающие, в числе прочего, прекращение минирования территории в Нагорном Карабахе, указано в заявлении на сайте суда.

В своем ходатайстве Азербайджан утверждает, что появились новые доказательства того, что Армения "преднамеренно продолжала устанавливать мины в 2021 году или после этого в гражданских зонах, в которые должны вернуться перемещенные азербайджанцы", и что "в октябре 2022 года Азербайджан также обнаружил мины-ловушки в жилых домах, которые были установлены армянскими военными или при их содействии", говорится в пресс-релизе суда, который перевел "Кавказский узел".

Азербайджан обратился к суду с просьбой принять обеспечительные меры - обязать Армению предоставить информацию о размещенных минах и ов дальнейшем воздерживаться от установки каких-либо взрывных устройств в районах, куда возвращается азербайджанское гражданское население.

МИД Азербайджана отметил, что вопреки положениям трехстороннего соглашения, с августа 2022 года армянской стороной на азербайджанской территории были заложены свыше 2700 мин, произведенных в 2021 году.

"Армения открыто использует Лачинскую дорогу, предназначенную только для гуманитарных целей, для перевозки этих мин и другого оружия", - указано в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, с утра 12 декабря 2022 года представители азербайджанских НПО требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Они перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

При этом уже к 23 декабря 2022 года ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря 2022 года из Армении в Нагорный Карабах было доставлено 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в МККК.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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