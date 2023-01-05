Житель Астраханской области убит на Украине

05 января 2023, 14:53

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Дамир Артыкпаев погиб на Украине, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 55 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что рядовой Мардан Наушаев стал 54-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В селе Тумак сегодня похоронен погибший в ходе военной спецоперации на Украине Дамир Артыкпаев, сообщила администрация Володарского района.

Дамиру было 39 лет. В 2003 году призван в ряды российской армии в Волгоград в сухопутные войска. Был заместителем командира взвода. В последние годы занимался ремонтом бытовой техники как индивидуальный предприниматель, указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 55 астраханцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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