Мусор в Фиагдоне. Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/Cm9us5CsVToclMxDXi33zldGkCWuermcGkmpKw0/

05 января 2023, 13:42

Санитарное состояние Фиагдона рассердило жителей Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В популярном среди туристов североосетинском селе Фиагдон отсутствуют мусорные баки, из-за чего на улицах можно увидеть стихийные свалки, пожаловался местный житель в соцсети. Другие жители в комментариях раскритиковала местных чиновников, а также упрекнули туристов в несоблюдении порядка.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 января в соцсетях распространились видео со стихийными свалками в популярном среди туристов Куртатинском ущелье. Жители Северной Осетии потребовали усилить контроль за соблюдением санитарных правил.

Куртатинское ущелье – одно из живописных мест Северной Осетии, куда можно легко добраться и зимой, и летом. Путешествие по ущелью пролегает вдоль реки Фиагдон, которая берет начало в горах, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Куртатинское ущелье: путешествие вдоль реки Фиагдон".

В селе Фиагдон, которое расположено на берегу одноименной реки, протекающей в Куртатинском ущелье, нет мусорных баков, сообщил местный житель в Instagram-паблике* chp_vladikavkaz. "Люди по утрам ждут машину, которая собирает мусор. Проблема большая, которую администрация упорно не хочет решать. Одни отговорки и отписки", – сказано в публикации.

Автор записи высказали мнение, что к проблеме с мусором могут быть также причастны туристы.

На 13.25 мск эта запись в Instagram-паблике* chp_vladikavkaz, на который подписаны около 439 тысяч пользователей, набрала 732 отметки "нравится" и 65 комментариев.

"Это лицо администрации поселка", – заявил пользователь uarda55.

"Мусорные баки в Фиагдоне были бы кстати", – отметил пользователь ambar_fiagdon1.

"Часто бываем в Фиагдоне, мусор собираем в мешки, но вы меня извините, мусор надо чуть ли не в город везти. Нет по дороге нигде мусорных баков", – пожаловался пользователь fa1960_.

"Хотелось бы видеть Фиагдон в другом виде. Вокруг домов нет асфальта, неуютно там, спасают только горы. Если это туристический посёлок, то он должен быть красивым, ухоженным", – написала albina_172061.

Другая часть пользователей призвала владельцев гостевых домов самостоятельно установить мусорные баки. "А тот, кто берет за сутки от 8 до 15 тысяч рублей, не может позволить себе купить мусорный бак, из которого машина будет забирать мусор?" – спросила bitsoeva73.

"Я не знаю, может быть я буду не права, но думаю, если бы каждый владелец коттеджей приобрёл мусорный бак и установил возле своей недвижимости, то было бы чище", – высказала схожее мнение imia5597.

Еще одна часть комментаторов сочла, что причина проблемы с мусором в Фиагдоне не из-за отсутствия мусорных баков. "Мусорные баки тоже когда-то были, но вокруг баков тоже самое творилось", – отметила zoiakabolova.

"Причём тут нет баков? Если нет баков, то значит все вот так надо бросать?" – задался вопросом пользователь as.alania.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 13.25 мск на сайте администрации фиагдонского сельского поселения нет комментариев относительно жалоб местных жителей на проблему с мусором.

"Кавказском узле" опубликован сделанный в начале мая 2022 года фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Эммы Марзоевой "Ущелья и башни: что нужно увидеть в Северной Осетии".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Разговорный клуб во Владикавказе привлек внимание к проблеме сохранения осетинского языка", "Пользователи соцсети обвинили рэпера в осквернении североосетинского святилища", "Глава осетинского Комитета женщин стала объектом критики после поучения об одежде".

Автор: "Кавказский узел"

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05 января 2023, 14:10

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