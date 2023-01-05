Похороны Руслана Хасбулатова состоялись в Чечне

05 января 2023, 13:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Чечни и родственники простились с последним председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым, тело которого было доставлено в республику.

Как писал "Кавказский узел", последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов скончался 3 января в Подмосковье в возрасте 80 лет.

Тело Хасбулатова было доставлено в Грозный накануне поздно вечером. Сегодня проститься с ним собрались не только близкие и родственники покойного, но и люди, которые с ним не были лично знакомы, сообщает РИА "Новости".

Траурная церемония началась у дома в поселке Калинина в Грозном, откуда вынесли тело покойного. Участники траурной процессии направились в родовое село Хасбулатова Толстой-юрт, где он будет похоронен, передает агентство.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.