05 января 2023, 13:13

Похороны Руслана Хасбулатова состоялись в Чечне

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Жители Чечни и родственники простились с последним председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым, тело которого было доставлено в республику.

Как писал "Кавказский узел", последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов скончался 3 января в Подмосковье в возрасте 80 лет.

Тело Хасбулатова было доставлено в Грозный накануне поздно вечером. Сегодня проститься с ним собрались не только близкие и родственники покойного, но и люди, которые с ним не были лично знакомы, сообщает РИА "Новости".

Траурная церемония началась у дома в поселке Калинина в Грозном, откуда вынесли тело покойного. Участники траурной процессии направились в родовое село Хасбулатова Толстой-юрт, где он будет похоронен, передает агентство.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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