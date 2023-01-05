Жители Краснодара указали на нерешенную проблему с общественным транспортом

05 января 2023, 08:23

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В Краснодаре высокие цены на проезд в общественном транспорте, его состояние плохое, а маршруты не продуманы, заявила часть краснодарцев в Telegram. В городе также недостаточно парковок, а власти не предпринимают усилий, чтобы сократить число пробок на дорогах, пожаловалась другая часть жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", краснодарцы ранее неоднократно жаловались на качество пассажирских перевозок в городе. Так, 1 августа 2022 года жители Новознаменского – пригорода Краснодара – провели пикет с требованием улучшить транспортную доступность поселка. Они пожаловались, что проблема с автобусами не решается уже несколько лет, а число жителей поселка увеличивается.

В Краснодаре в рамках системы "Электронный проездной" действуют несколько видов транспортных карт. Все они предназначены, в основном, для льготных категорий граждан. Месячных проездных не существует, передал 4 января "Блокнот Краснодар".

Telegram-канал "Туподар Краснодар" отметил, что в Краснодаре отсутствуют проездные билеты. "Поэтому стоимость такого проездного оценивается в размер платы проезда за месяц. Если человек живёт в каком-то идеальном месте и ему не нужны пересадки, то стоимость проезда в месяц без излишеств в виде съездить в парк, супермаркет или к маме обойдётся в 2100 рублей", – отметил Telegram-канал.

Как только в маршрут добавляется одна пересадка, расходы возрастают. В Краснодаре плохая связность маршрутов и пересадки, к примеру, с трамвая на маршрутку обычное дело. В итоге плата за проезд за месяц увеличится до 4200 рублей, сказано в публикации.

Если пассажиру необходимо сделать две пересадки, то цена за проезд за месяц возрастет до 6300 рублей. При этом средняя зарплата в городе составляет около 30 тысяч рублей, сказано в записи.

На 08.20 мск 5 января эта запись в Telegram-канале "Туподар Краснодар", на который подписаны более 41 тысячи пользователей, набрала 13,5 тысячи просмотров и 112 комментариев. Часть их авторов отметила плохое состояние городского общественного транспорта.

"Самый дорогой проезд и самый старый транспорт в Краснодаре. Странно, правда?" – спросила Александра.

"Я именно тот человек, который в ужасе отказался от общественного транспорта и купил автомобиль в Краснодаре. И даже если сейчас нужно куда-то ехать без машины, лучше возьму такси, чем предпочту это подобие общественного транспорта. Для города-миллионника у нас худший транспорт", – считает Alena.

"А я давно отказалась [от общественного транспорта] и не вернусь, даже если он будет бесплатным. Такого отвратительного общественного транспорта, как в моем любимом городе, ещё поискать по России", – подчеркнула Лариса Румянцева.

"Я пешком на работу и с работы с удовольствием хожу. Лишь бы в общественном транспорте для тех, кто с проездными место, где присесть было", – написал пользователь с ником Брутальный Бухгалтер.

Другая часть комментаторов пожаловалась на пробки в городе. "Уважаемые автовладельцы, уж лучше на трамвае, чем часами в пробках. А новые трамваи вполне комфортны. Заменить весь состав и увеличить количество", – призвала Елена Эвина.

"Машина вроде как выход, но проблем с ней валом, пробки вечные, парковать некуда, игнорирующих правила на дороге валом. Надо строить велодорожки, уверен многие пересели бы на самокаты или велосипеды (с электромоторами)", – отметил Сэм.

"Если у вас есть деньги на автомобиль, пользуйтесь автомобилем. Но в посте речь о том, что денег нет, а не о том, что вам нравится", – подчеркнула Татьяна.

"Исходя из этого, стоимость жилья должна быть меньше. Так как в Питере и Москве дорогой квадратный метр из-за развитости и вложения в город. У нас же этого нет и ценник непонятно почему такой", – заявил пользователь с ником SS.

На 08.20 мск на сайте администрации Краснодара нет комментариев относительно жалоб местных жителей на общественный транспорт.

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