"Туран" сообщил об отставке Филипа Рикера

05 января 2023, 05:42

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Дипломат Филип Рикер, который менее полугода назад был назначен старшим советником по переговорам на Кавказе, ушел с дипломатической службы. Рикера назначали на короткий срок, отметил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа 2022 год дипломат Филип Рикер был назначен старшим советником по переговорам на Кавказе. В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что Рикер "намерен способствовать прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном", а его назначение "подтверждает важность, которую США придают Женевским международным дискуссиям по Грузии".

Филип Рикер, назначенный старшим советником по переговорам на Кавказе менее полугода назад, уходит в отставку с дипломатической службы с сегодняшнего дня, 5 января, пишет азербайджанское информационное агентство "Turan".

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил в ходе ежедневного брифинга 4 января, что "всегда понималось и ожидалось, что он (Рикер) будет занимать эту должность на краткосрочной основе до конца прошлого года".

Однако, также отметил Прайс, уход Рикера не меняет планы США по обеспечению безопасного, стабильного, демократического и мирного будущего на Южном Кавказе.

На сайте Госдепартамента США подтверждения того, что Рикер уходит в отставку, по данным на 05.00 мск сегодня, 5 января нет.

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