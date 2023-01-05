Пользователи соцсети назвали системной проблему стихийных свалок в Кабардино-Балкарии

05 января 2023, 03:44

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Общественный деятель Тагир-Хаджи Дзагаштов опубликовал видео из окрестностей села Черная Речка, где в пойме реки Баксан на границе поля появилась несанкционированная свалка. Подобная картина наблюдается по всей Кабардино-Балкарии, отметили пользователи YouTube.

В Youtube-паблике "Сделано в КБР" 4 января опубликовано видео о несанкционированной свалке в окрестностях реки Баксан. Видео по данным на 03.00 мск сегодня, 5 января набрало 1735 просмотров, 78 лайков и 30 комментариев.

Видео, которое длится почти шесть минут, снято в пойме реки Баксан около сельского поселения Черная Речка в Урванском районе. По словам автора видео Тагир-Хаджи Дзагаштова, в этом районе из-за действий жителей поселения Черная Речка появилась стихийная свалка. "Все, что могут, сюда выбрасывают, везут. Уже неоднократно утверждали, говорили, что эту свалку надо ликвидировать", - отметил Дзагаштов.

"Люди сюда везут все, что хотят. Здесь аграрное поле, а они сюда тащат все, что могут. Везут строительный материал, везут бытовые отходы, трупы умерших животных", - заявил он, демонстрируя свалку на краю поля.

Дзагаштов заявил, что от свалки несется ужасный запах и предложил жителям республики собраться и убрать мусор. Общественный деятель призвал власти республики посодействовать в уборке свалке и запретить выбрасывать мусор. "Зачем вы этот мусор везете сюда?" - спросил он у жителей Черной Речки.

Пользователи Youtube в комментариях к видео отметили, что подобная картина наблюдается не только близ Черной Речки. "Такое творится во многих селах, да и в городе не очень-то и смотрят за порядком", - отметил Прод Парод.

"По всей республике такая картина! Надо создавать экологическую полицию!" - предложил Юра Йихипов.

"Даже в Приэльбрусье полным-полно мусора, выкидывают даже в горные речки. Везде пакеты летают. Каждый раз убираем в таких местах, через пару месяцев-полгода снова горка мусора на том же месте, иногда больше прежней. Уговоры не помогут, только жесткие штрафы и контроль за природными ресурсами", - поделился пользователь под ником "Кабардино-Балкария".

"Свалки повсюду в лесах. Мы весной ездили в Дубки в лес - много мусора. Жалко нашу уникальную природу!" - рассказала Ирина Шерегова.

"Это по всей пойме реки Баксан такая ситуация. В Заюково все гораздо печальнее", - сообщил Марат Хортиев.

"По реке Урвань прогуляйтесь", - предложил Умар Шогенов.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора и на антисанитарию из-за переполненных свалок. Так, 6 сентября биатлонистка Лариса Куклина сняла ролик о проблеме с мусором в Приэльбрусье. Местные жители отметили, что в Кабардино-Балкарии достаточно актуальна проблема стихийных свалок. Они возложили ответственность за антисанитарию на власти. 7 августа жители села Второй Лескен сообщили, что отходы вывозятся редко и нерегулярно. Проблемы с вывозом мусора есть также в Прохладном и Нальчике, сообщили пользователи соцсети.

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