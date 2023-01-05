Переквалифицировано дело о гибели двух рабочих в Ростове-на-Дону

05 января 2023, 00:47

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Уголовное дело о гибели в Ростове-на-Дону двух рабочих, в машину которых врезался грузовик, будет рассматриваться по статье о нарушении требований охраны труда. Потерпевшими по делу признаны родственницы одного из погибших.

Как писал "Кавказский узел", глава Следкома Александр Бастрыкин в конце декабря 2022 года после жалобы жительницы Ростовской области Дианы Кучеренко потребовал возобновить расследование гибели двух рабочих, упавших с вышки, в которую врезался грузовик. Уроженцу Дагестана, управлявшему грузовиком, удалось скрыться от следствия, следует из жалобы.

18 февраля 2021 года два жителя Ростова-на-Дону Михаил Миесеров и Артем Клименко, монтировавшие рекламный баннер, погибли, упав с автовышки на проспекте Стачки после того, как в нее врезался "Камаз". Согласно материалам дела, за рулем грузовика был 31-летний уроженец Дагестана. Ему назначили подписку о невыезде, после чего он скрылся.

Следственный отдел Следственного комитета по Железнодорожному району Ростова-на-Дону переквалифицировал новое уголовное дело по факту гибели двух рабочих, которые упали с вышки на проспекте Стачки после того, как в их машину врезался грузовик, пишет 4 января 161.ru.

Изначально дело рассматривалось по факту ДТП, теперь его переквалифицировали на статью 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух лиц). В постановлении Следкома, которое цитирует издание, отмечается, что соблюдение требований охраны труда должно было контролировать неустановленное лицо, но со своими служебными обязанностями оно не справилось, из-за чего погибли два человека.

В конце 2022 года потерпевшими по делу признали мать погибшего Михаила Миесерова и его гражданскую жену. Валентина Мисерова ходатайствовала, чтобы дело было передано в Следственный комитет по Ростовской области.

Адвокат Дианы Кучеренко Алексей Кольчик также заявил, что гибель рабочих стала следствием отношения к безопасности их труда со стороны работодателя. По его словам, наличие трудовых отношений между ним и погибшими подтверждался "многочисленными показаниями свидетелей, потерпевших, объяснениями сотрудников организации - всем этим сведениям до настоящего времени не была дана надлежащая оценка".

Адвокат также заявил, что на путепроводе, где произошла трагедия, в принципе не должны были проводиться работы по монтажу рекламной продукции, так как незаконным является само размещение там рекламных баннеров.

Диана Кучеренко на своей странице в соцсети "ВКонтакте" также отметила, что инцидент с погибшими рабочими напомнил о наличии в Ростове-на-Дону "серых операторов, которые занимаются рекламой" и "огромном сером рынке этих услуг". Она также отметила, что работодатели погибших ростовчан "сначала приняли заказ на размещение рекламы, заведомо зная о незаконности размещения там рекламы, а затем направили на выполнение этого заказа людей - не побеспокоившись о согласовании работ в соответствующих органах, пренебрегая их безопасностью".

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