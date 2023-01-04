Ростовчане скептически восприняли объяснения губернатора о ночных взрывах

04 января 2023, 13:53

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Минувшей ночью в небе около села Султан Салы под Ростовом-на-Дону был обнаружен "объект в форме шара", и военные приняли решение его сбить, объяснил губернатор Василий Голубев звуки взрывов в своем Telegram-канале. Местные жители в комментариях отказались верить в эту версию, обратив внимание, что слова губернатора не сходятся с некоторыми фактами.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 3 января жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках, похожих на взрывы, и вспышках в небе. Местные власти призвали не поддаваться панике, заявив, что ситуация под контролем.

3 января, около 22.00 мск сработала система противовоздушной обороны (ПВО) в семи километрах от села Султан Салы в Мясниковском районе, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"На высоте 2,5 километра был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации", – написал сегодня Голубев в своем Telegram-канале.

Эта запись в Telegram-канале Голубева, на который подписаны почти 32 тысячи пользователей, на 13.50 мск набрала 235 тысяч просмотров и 105 комментариев. Большая часть отказалась верить объяснениям губернатора.

"Самим не смешно?", – спросила Татьяна.

"Так было два удара, а пишете про один", – отметил Сеня.

"Полнейшая глупость такое пояснение. Ещё скажите НЛО", – написала Виктория Варина.

"Дети в мяч играли, он полетел через забор и ПВО его сбило. Эта версия правдоподобнее?" – спросил Игорь.

Напомним, с 22 декабря в Ростовской области запрещено использование беспилотников, исключение сделано лишь для государственных ведомств.

"Кавказский узел" также писал, что над Ростовской областью неподалеку от Миллерово 19 ноября были сбиты два беспилотника, местные жители тогда пожаловались на сильный грохот и падающие обломки.

На нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске в июне произошел пожар. По словам источников, пожар возник после падения беспилотника, прилетевшего с территории Украины. Местное издание опубликовало видео, на кадрах которого виден беспилотник, летящий над заводом. Затем летательный аппарат упал на завод, возник столб дыма. По словам губернатора Ростовской области, на предприятии были обнаружены обломки двух беспилотников.

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