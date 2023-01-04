Стихийные свалки в Куртатинском ущелье вызвали возмущение в сети

04 января 2023, 12:04

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Жители Северной Осетии часто жалуются на стихийные свалки в Куртатинском ущелье, которое посещает много туристов, сообщил местный Telegram-канал, приложив ролик с одной из таких мусорок. К возникновению свалок причастны и местные жители, заявили комментаторы в соцсети "ВКонтакте". Они потребовали усилить контроль за соблюдением санитарных правил.

Telegram-канал "ЧП Владикавказ" опубликовал сегодня ролик, на кадрах которого показана горная местность и река, затем показана стихийная свалка, которая расположена недалеко от реки. На свалке лежат пластиковые бутылки из-под напитков, одноразовая пластиковая посуда, пакеты, стеклянные бутылки и прочий мусор.

"В Куртатинском ущелье засилье мусора, много фото и видео нам присылают. Поток туристов стал превосходить возможности инфраструктуры посёлка [Верхний Фиагдон]? Может надо перенять опыт более опытных менеджеров туристических регионов нашей страны или найти специалистов и привлечь их в бурно развивающийся туристический регион? Одно понятно точно, решать эти вопросы надо и как можно скорее", – сказано в описании видеоролика.

На 11.35 мск эта запись в Telegram-канале "ЧП Владикавказ", на который подписаны более 64 тысяч пользователей, набрала 5,8 тысячи просмотров и 150 отметок с реакцией пользователей. Комментарии под постом отсутствуют.

Куртатинское ущелье – одно из живописных мест Северной Осетии, куда можно легко добраться и зимой, и летом. Путешествие по ущелью пролегает вдоль реки Фиагдон, которая берет начало в горах, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Куртатинское ущелье: путешествие вдоль реки Фиагдон".

Видео, на котором показана стихийная свалка около реки Фиагдон было также сегодня размещено в соцсети "ВКонтакте" в группе "ЧП/Владикавказ", на которую подписаны около 130 тысяч пользователей. На 11.35 мск эта запись набрала 33 отметки с реакцией пользователей и 14 комментариев.

"Пора запрещать туристов", – написал Эльбрус Аланский.

"Туристы смотрят как делает гид из числа местных, и как делает само местное население, и делают так же. Никто их в этом не ограничивает и не проводит инструктаж. Гиду главное деньги, а местным все равно на эти проблемы с мусором", – считает Женя Мотрин.

"Не переучить и не научить. Для этого вводят туристический сбор, который направляют на оплату по уборке и благоустройству", – отметил Евгений Теблоев.

"Сколько пластика! На Бали запретили использование пластиковой посуды – как вариант", – предложила Елена Мухина.

"Это только верхушка айсберга, и на это закрывают глаза наши чиновники и депутаты", – заявил Руслан Черджиев.

Другая часть комментаторов отвергла версию, что мусор оставляют после себя туристы. "Как раз туристы и побоятся лишний раз мусорить в чужом регионе", – написал Олег Олегов.

"Сорят наши местные в основном. Сколько возил туристов, сами убирали мусор за такими", – подчеркнул Александр Богданов.

"Кавказский узел" также писал, что 20 декабря североосетинские активисты призвали ограничить доступ к объектам старины. По их словам, из-за бесконтрольного посещения туристами ухудшается состояние объектов культурного наследия Северной Осетии. Также они предложили ввести туристический сбор и разработать правила поведения туристов, а некоторые объекты культурного наследия передать федеральным ведомствам, чтобы реставрация проводилась за счет федерального бюджета.

На "Кавказском узле" опубликован сделанный в начале мая 2022 года фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Эммы Марзоевой "Ущелья и башни: что нужно увидеть в Северной Осетии".

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