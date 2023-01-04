Дербентцы раскритиковали чиновников за срыв сроков благоустройства площади

04 января 2023, 08:55

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Подрядчик не смог до 1 января завершить благоустройство центральной площади в Дербенте, чем нарушил сроки окончания работ. Ремонт не завершен в срок из-за отсутствия должного контроля со стороны властей, заявили местные жители в соцсети.

На то, что подрядная организация не смогла завершить к Новому году ремонт площади в Дербенте, обратил внимание паблик "Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте". На 07.50 мск эта запись набрала 91 отметку с реакцией пользователей и 41 комментарий.

"Что-нибудь вовремя сдается?" – спросила Валерия Перфильева.

"Какая-нибудь организация может во время сдать работу, согласно контракту? Потому что некому их некому наказывать. Зарабатывают из одного источника с чиновниками", – считает Эльшан Алимирзоев.

"Некачественная работа с так называемой площадью", – отметил Rassim Kruchitel. "Испортили площадь", – заявила Майя Мамедова.

Другая часть комментаторов указала чиновникам и на другие недоработки в городе. "Неработающую газовую трубу по улице Генриха Гасанов напротив 19 школы уберите", – попросила Сабина Алиева.

"Пешеходные переходы на улице Гагарина ближе к площади вновь покрасьте", – написал пользователь с ником Как Так.

Работы по благоустройству центральной площади Дербента проводит ООО "ГРЭН". По проекту было запланировано асфальтирование территории вокруг площади, устройство кровли павильонов, водоотведения, установка опор освещения, прокладка кабелей видеонаблюдения, мощение площади гранитом. На месте, где ранее были обнаружены ценные археологические находки, планировалось установить стеклянный триплекс.

Согласно проекту один павильон на площади будет сервисным, в нем будут санузлы, места для омовения, комнаты для намаза, а во втором – кофе-поинт и зал для мероприятий, сообщила 10 октября 2022 года на своем сайте газета "Дербентские новости".

"Кавказский узел" также писал, что 1 января дербентцев возмутил очередной срыв сроков строительства очистных сооружений. Подрядчик не выполнил поручение главы Дагестана Сергея Меликова, чтобы очистные сооружения были построены до конца 2022 года.

Напомним, 26 февраля 2022 года стало известно, что правительство России направит 55,2 млн рублей из резервного фонда на завершение строительства очистных сооружений в Дербенте. 17 ноября глава Дагестана Сергей Меликов поручил, чтобы строительство очистных сооружений в Дербенте было завершено до конца 2022 года.

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