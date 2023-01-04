Следователи заинтересовались жилищной проблемой сирот из поселка под Волгоградом

04 января 2023, 07:54

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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб сирот на предоставление им некачественного жилья в поселке Чернышковский в Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 ноября сирота Лилия Бакланова пожаловалась, что чиновники почти 10 лет назад предоставили ей в поселке Чернышковский под Волгоградом квартиру в аварийном состоянии. В объединении по защите прав детей-сирот рассказали, что подготовили жалобу в Следком, чтобы защитить права девушки.

Еще несколько сирот обратились в РОО "Объединении по защите прав детей-сирот" с жалобой на то, что чиновники им предоставили в поселке Чернышковский непригодное для проживания жилье, сообщили в объединении.

"Руководство Комитета строительства Волгоградской области, фактически подтверждает наличие недостатков в сиротских домах в р.п. Чернышковский Волгоградской области, с 2015 года. Однако сиротам не будут выдавать качественные жилые помещения, так как нет заключения о аварийности жилья-сироты должны сделать его сами?" – сказано в публикации, размещенной 2 января на странице РОО "Объединении по защите прав детей-сирот" в соцсети "ВКонтакте".

К записи также прикреплен ролик, на кадрах которого один из сирот показывает дом, который ранее ему предоставили власти в качестве жилья. На видео показан потолок, на котором отошла декоративная отделка, а также стены, обои на которых местами пришли негодность.

Нарушением правом сирот на жилье в поселке Чернышковский заинтересовались следователи, написал в комментариях к записи администратор страницы Следкома во "ВКонтакте".

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о предоставлении лицам из числа детей-сирот некачественного жилья в р.п. Чернышковский Волгоградской области и поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семёнову представить доклад о его предварительных и окончательных результатах", – сообщил сотрудник Следкома.

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