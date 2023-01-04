Призывник на Кубани осужден за кражу и попытку продажи детонаторов для авиабомб

04 января 2023, 04:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

К трем с половиной годам колонии приговорил суд в Краснодаре военнослужащего по призыву Николая Пивоварова, признав его виновным в хищении и попытке продать пять детонаторов к штурмовым авиабомбам.

Дело призывника рассматривал Краснодарский гарнизонный военный суд.

По данным следствия, военнослужащий по призыву Николай Пивоваров в апреле 2022 года украл по месту службы пять вкладных детонаторов к штурмовым авиабомбам с взрывчатым веществом. Он хотел продать их за 10 тысяч рублей. Детонаторы призывник передал через забор войсковой части покупателю, который, как оказалось, действовал в рамках оперативной проверочной закупки спецслужб, пишут 3 января "Кавказ.Реалии"*.

В решении, опубликованном на сайте суда, отмечается, что Пивоваров признал вину в совершенных преступлениях и раскаялся в содеянном, кроме того, получил положительную характеристику до призыва на военную службу, а также не привлекался к уголовной ответственности ранее.

Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы за хищение боеприпасов (часть 1 статьи 226 УК РФ) и к трем годам за их продажу (часть 2 статьи 222.1 УК РФ). По совокупности двух обвинений он получил три с половиной года в колонии общего режима.

Комментариями Пивоварова по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.