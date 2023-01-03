Умер кавказовед Алексей Малашенко

03 января 2023, 21:48

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Политолог, исламовед, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко скончался на 72-м году жизни.

На 72-м году жизни умер исламовед Алексей Малашенко, об этом сообщил политолог Аркадий Дубнов. "Алексей Малашенко умер. Сегодня. Скоропостижно. Блестящий ученый, выдающийся исламовед, порядочный человек, просто друг", - написал Дубнов в своем Telegram-канале.

Алексей Малашенко — востоковед, исламовед и политолог. В 1995 году он получил степень доктора исторических наук в Институте востоковедения Российской академии наук (РАН). В разные годы он преподавал в Московском государственном институте международных отношений и Высшей школе экономики. Он также был главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН, сообщил сегодня "Коммерсант".

Малашенко неоднократно комментировал "Кавказскому узлу" текущую политическую ситуацию на юге России и на Южном Кавказе,

В частности, комментируя сообщения о нападках Кадырова на руководство Минобороны, он указал, что несмотря на то, что политический тандем "Кадыров – (бизнесмен Евгений) Пригожин" существует "лишь на уровне слухов", оба на фоне ситуации в зоне боевых действий на Украине пытаются на критике армии нажить политический капитал. "Что и делается. Хотя всего 2-3 месяца назад это было недопустимо. И куда дальше эта критика пойдет, неизвестно. К тому же, в настоящее время идёт поиск виновных, потому что не всё получается со специальной военной операцией. И в этом отношении Пригожин и Кадыров действуют в этом русле", - пояснил Алексей Малашенко.

После начала военной операции на Украине Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников. Так, 22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Малашенко не раз подчеркивал, что Кадыров по своему значению для Кремля и влиянию отличается от других глав регионов. "Поэтому ему позволено намного больше, чем другим главам. Он может делать и говорить то, о чем не могут даже подумать другие главы. Поэтому никто, кроме него, не может заявить, что план перевыполнен, и не проводить частичную мобилизацию", – заявил он "Кавказскому узлу" 28 сентября.

Комментируя смену маршрута Лачинского коридора, Малашенко заявлял "Кавказскому узлу", что для безопасности пути присутствие миротворцев уже не имеет принципиального значения. "Потому что проблема связи Нагорного Карабаха с Арменией оказывается маргинальной. Она была ключевой до второй войны. А теперь, после победы Баку, у самих азербайджанцев вряд ли есть необходимость покушаться на безопасность движения по трассе, которую они же и построили. С их точки зрения, они победители, восстановление контроля на Лачином — это ещё один шаг к полному решению карабахского вопроса. И то, что в Армении к этому относятся неоднозначно, лишний раз свидетельствует о том, что Азербайджан "на коне"", - подчеркнул Малашенко.

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