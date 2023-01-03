Жильцы бакинской многоэтажки разместились у родственников после взрыва

03 января 2023, 13:43

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Два человека, получившие ранения при взрыве газа в многоэтажном доме в Баку, выписаны из больниц, а жильцы обесточенных квартир отказались от предложенного временного жилья и разместились у родственников. Владельцам поврежденных квартир положена компенсация от страховых компаний или государства, отметил юрист.

Как писал "Кавказский узел", днем 2 января при взрыве на последнем этаже 18-этажного жилого дома в Бинагадинском районе Баку погиб человек, двое получили ранения. Все четыре квартиры, расположенные этом этаже, были разрушены, повреждены также двери лифта и квартиры этажом ниже. По предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа в одной из квартир на последнем этаже.

Травмы при взрыве получили, по уточненным данным, три человека, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП).

По данным ведомства, одной женщине, у которой были ссадины на правой ноге и голове, была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. "Еще одну женщину и мужчину доставили в Городской клинический медицинский центр. Им была оказана необходимая медицинская помощь, и в тот же день они были выписаны домой на амбулаторное лечение", - сообщил сотрудник ОУТМП, отказавшись назвать имена пострадавших.

Четыре квартиры признаны нуждающимися в ремонте

Пожилой жилец дома Азер Гасымов в момент взрыва находился в своей квартире. "Взрыв был большой силы. Как будто какая-то сила раскачала наш дом. Я вышел на балкон и увидел на земле обломки камня, стекла – все это выпало из разрушившихся квартир. Оказалось, что взрыв произошел на последнем этаже нашего дома. Наша квартира не пострадала. Но из-за того, что в нашем блоке отключили и газ, и свет, мы с женой перебрались временно к моей дочери, которая живет в соседнем блоке, там хотя бы есть электричество", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

По его словам, власти установили во дворе дома утепленные палатки с кроватями и постельными принадлежностями, но жильцы из пострадавших и других квартир блока, где произошел взрыв, предпочли перебраться к родственникам.

Другой жилец дома Фариз во время взрыва находился во дворе. "Я шел в магазин, и вдруг прогремел оглушительный взрыв. Я посмотрел наверх и увидел красно-желтую вспышку где-то на последнем этаже. После этого сверху полетели обломки камней, посыпалось разбитое стекло. Благо никто [из прохожих] не пострадал. Люди во дворе успели отбежать в сторону", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Молодой человек отметил, что живет в другом блоке дома, и у них электричество есть. "Газ обещали сегодня-завтра дать. Сейчас идет проверка", - сказал он.

Четыре квартиры дома после взрыва непригодны для проживания, и пока будет идти ремонт, жильцам будет предложено временное жилье или предоставлены деньги на съем квартиры, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Бинагадинского муниципального совета.

"Эти вопросы, очевидно, будут решены после праздников (после 4 января. – Прим. корреспондента "Кавказского узла") Исполнительной властью Бинагадинского района, у них есть ресурсы на такие случаи. А пока люди могут оставаться в оборудованных всем необходимым для жилья палатках. Там во дворе установлены три палатки, где оборудованы кровати с постельными принадлежностями более чем на 20 человек. Эти палатки обогреваются. Там есть все условия для временного проживания. Но, по нашей информации, люди предпочли перебраться на время к родственникам – родителям, братьям-сестрам, пожилые – к детям", - сказал он.

Юрист разъяснил правила компенсаций жильцам

Компенсации пострадавшим жильцам должны быть выплачены страховыми компаниями, отметил эксперт в области права, член Платформы гражданского общества Азербайджана Алескер Мамедли. "С 2018 года в Азербайджане введено обязательное страхование жилья. Каждый собственник обязан ежегодно застраховать свое жилье по минимальному пакету, заплатив 50 манатов (30 долларов) в год. Это гарантирует выплату компенсации в случае разрушения квартиры в результате взрыва, пожара и других происшествий на 25 тысяч манатов (15 тысяч долларов). Этой суммы в принципе должно хватить на минимальный ремонт и покупку необходимых предметов домашнего обихода", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Но пока эта система "еще не совсем работает", добавил юрист. "Некоторые уклоняются от страхования, а контроль еще не налажен, и государство, возможно, возьмет на себя расходы на восстановление квартир, если какая-то квартира не была застрахована", - сказал Мамедли.

По его словам, до восстановления квартир местные власти должны обеспечить граждан временным жильем. "У Исполнительной власти районов обычно бывают предусмотренные на такие случаи помещения в жилом и нежилом фонде. Или жильцам могут выплатить деньги на временную аренду квартир. До этого размещение людей является задачей МЧС. В данном случае они установили палатки", - сказал Мамедли.

Если утечка газа была внутри квартиры, то ответственность лежит на ее жильцах, подчеркнул он. "Если в коммуникациях за пределами квартиры - то это просчет газовиков. Вообще-то жилой дом новой постройки. Эти дома после газификации должны проверяться на безопасность МЧС. Квартиры должны быть оборудованы обязательно приборами, реагирующими на утечку газа. Следствие должно разобраться, по чьей-то халатности произошел взрыв, или была какая-то еще другая причина", - отметил эксперт.

При этом восстановление объектов общего пользования – лифтов, лестничных площадок - должно быть обеспечено государством, однако после того, как следствие установит виновных во взрыве, они должны будут возместить государству эти расходы, пояснил Мамедли.

Представители Исполнительной власти Бинагадинского района оказались недоступными для комментариев. Сотрудник пресс-службы МЧС воздержались от комментариев. Отказался от комментариев и сотрудник компании «Азеригаз», отметив лишь, что в настоящее время газовые коммуникации в здании тщательно проверяются.

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