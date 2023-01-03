Грузинская оппозиция анонсировала акции солидарности с Саакашвили в Европе и США

03 января 2023, 12:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Тбилиси и восьми городах Европы и США 4 января решено провести акции в поддержку арестованного Михаила Саакашвили, заявила сегодня оппозиционная партия "Единое национальное движение".

Как писал "Кавказский узел", сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили регулярно проводят акции протеста с требованием перевести его на лечение в зарубежную клинику. Так, 2 января они провели такую акцию около резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

17 декабря 2022 года около 100 грузинских писателей, издателей и переводчиков художественной литературы опубликовали совместное заявление, в котором призвали не допустить смерти Саакашвили. Вечером 23 декабря у здания администрации президента Саломе Зурабишвили сторонники Саакашвили провели акцию протеста с требованием его помилования.

Акции в поддержку Михаила Саакашвили решено провести 4 января в Тбилиси, а также в нескольких городах Европы и США, сообщил на пресс-конференции один из лидеров основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

По его словам, в Тбилиси пройдет шествие от здания администрации правительства Грузии к дому Бидзины Иванишвили. "В Нью-Йорке, Вашингтоне, Берлине, Брюсселе, Гааге, Стокгольме, Афинах, Барселоне и у посольств и консульств Грузии пройдут акции в поддержку Михаила Саакашвили, чтобы спасти ему жизнь", - цитирует сегодня Хабеишвили "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, 19 ноября 2022 года адвокат Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 21 ноября глава Минюста сообщил, что заключение об отравлении Саакашвили не предоставлялось в Пенитенциарную службу, поэтому Минюст организует ему токсикологическую экспертизу.

Однако 24 декабря Саакашвили отказался пройти тестирование на отравление без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно был приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.