Размер повышения пенсий возмутил пользователей соцсети в Кабардино-Балкарии

03 января 2023, 12:10

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Растущие расходы на продукты и коммунальные услуги отнимают значительную часть доходов пенсионеров, и индексация пенсий на 4,8% их не покроет, прокомментировали читатели нальчикского Instagram*-паблика сообщение Минтруда о повышении пенсий.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года в ЮФО и СКФО средний размер пенсии оказался ниже среднестатистической российской пенсии в 15 850 рублей. Самые низкие пенсии были в Дагестане и Кабардино-Балкарии - 11 967 и 12 213 рублей соответственно.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января решено увеличить на 4,8%, в среднем они составят 21 864 рубля, сообщила пресс-служба Минтруда России. Ведомство уточнило, что 1 июня 2022 года размер пенсий был повышен на 10%. Власти анонсировали, что в 2023 году размер пенсии вырастет на 15,3% по отношению к 1 января 2022 года, сообщило 1 января ТАСС.

Страховая пенсия по старости состоит из суммы пенсионных коэффициентов, умноженных на стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии плюс фиксированная выплата. С 1 января пенсионный коэффициент составляет 123,77 рубля, а фиксированная выплата - 7 567,34 рубля. Кроме того, с 2023 года выплаты страховых и социальных пенсий будет осуществлять Социальный фонд, созданный в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования, пишет агентство.

Публикация об этом была 2 января размещена в Instagram*-паблике 07.news, где к 11.55 мск 3 января набрала 376 отметок "нравится" и 28 комментариев. Авторы большинства из них критически оценили размер повышения пенсий.

"А услуги забирают не 4,8%, чему радоваться", - написал, в частности, naurz.1328. "Надбавка 480 р, ну нормально это? Я понимаю, если бы ничего не дорожало, тогда все пенсионеры рады были бы. Самим не смешно?" – возмутилась lerakhamurzova.

"Продукты и услуги подорожали [значительно], а к пенсии в 13 тысяч прибавили 480 рублей. Что творится, люди?" – написала kikimora_jaga. "Вода, газ, свет, коммуналка, лекарство, еда, одежда, проезд и ещё многое подорожало намного больше, чем эта пенсия", - пожаловался ali438830.

"Нам даже региональную не дали, и никакого прибавления", - посетовала anara_ilozarova. "А у работающих пенсионеров всё хорошо с деньгами", - иронически заметил mebel__nalchik. "А работающим ни зарплату, ни пенсии не поднимут", - отметил и mera_n28.

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