Статистики оценили в 15,35% рост цен в Дагестане

03 января 2023, 10:28

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Цены на товары и услуги в Дагестане выросли с января по ноябрь 2022 года на 15,35%, больше всего подорожали фрукты, овощи, одежда и туристические услуги, сообщил Дагестанстат.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года показатель инфляции вырос в Дагестане с 17,19% до 17,31%. На это в основном повлияла динамика стоимости плодоовощной продукции, связанная в том числе с увеличением спроса туристов на местные овощи, указали эксперты Центробанка.

В ноябре 2022 года потребительские цены в Дагестане выросли на 0,23%, а с начала 2022 года - на 15,35%, следует из информации на сайте Дагестанстата.

Цены на продовольственные товары выросли на 0,3% (с начала года - на 17,8%), на непродовольственные - на 0,06% (с начала года - на 14,4%), на услуги - на 0,41% (с начала года – на 8,2%).

Среди продуктов наибольший рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию (на 4,5%), сливочное масло (на 2,4%) и яйца (на 1%). При отмечено снижение цен на сахар (на 3,9%), мясо и птицу (на 1,9%), подсолнечное масло (на 1,8%), рыбу и морепродукты (на 1%).

Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали одежда и белье (на 1%) и моющие и чистящие средства (на 1%). Снижение цен было зафиксировано на телерадиотовары (на 3,2%) и стройматериалы (на 1,14%).

Среди услуг наиболее подорожали услуги туризма (на 7,4%) и пассажирского транспорта (на 4,2%), при этом отмечено снижение цен на бытовые услуги (на 0,4%).

Соответствующие данные на декабрь 2022 года, по состоянию на 10.25 мск 3 января, на сайте ведомства не опубликованы.

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