03 января 2023, 06:54

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Бизнесмен Евгений Пригожин посетил часовню ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе и временный морг, откуда погибших бойцов частной военной компании отправляют на родину. Он также прокомментировал информацию о розыске в Ростове-на-Дону шестерых заключенных из ЧВК.

Евгений Пригожин посетил часовню ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе. Он показал журналистам мемориал в честь добровольцев и рассказал о погибших бойцах, продемонстрировав мемориальные доски с наградами, пишут 2 января "Народные новости".

Евгений Пригожин посетил также временный морг для погибших бойцов "Вагнера", утверждает телеграм-канал правозащитного проекта Gulagu.Net. По видео неясно, где находится морг, однако опубликовано оно было 2 января, то есть через день после посещения Краснодарского края.

На видео видны несколько десятков черных мешков, в которых, по всей видимости, находятся тела погибших. Пригожин на вопрос, кто лежит, ответил, что это "бойцы ЧВК "Вагнер", которые погибли на фронте". По его словам, их отвезут домой. "Ну что, парни, счастливо, с Новым годом", - говорит Пригожин в конце видео, когда двое мужчин на носилках сгружают из кузова грузовика еще одно тело в черном мешке.

Как писал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону распространены ориентировки на шестерых бывших заключенных, сбежавших с оружием из учебного центра ЧВК "Вагнер", источник в правоохранительных органах подтвердил факт их розыска.

В ответ на запрос ростовского издания 1rnd.ru о розыске сбежавших бойцов "Вагнера" Евгений Пригожин отметил, что "выловом различного рода вооруженных людей занимаются Росгвардия, милиция и служба безопасности ЧВК "Вагнер". "Вот если к вам в редакцию придут люди с оружием, тогда громко кричите "Караул" и жмите кнопку 112. Некоторым же представителям окололиберальных, вокруглиберальных, а также СМИ, получившим заказы от либеральных структур, языками надо чесать как можно меньше", - приводит его ответ пресс-служба.

Он призвал сотрудников редакции "спать спокойно", добавив, что "на разных уровнях, начиная от передовой ЛНР, ДНР и территории России, задерживают немало негодяев, о которых вам и знать не надо".

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