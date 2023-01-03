Жители Сочи пожаловались на вырубку деревьев

03 января 2023, 03:57

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На улице Новоселов в микрорайоне "Гагаринский" спилили полувековой тополь. Местные жители пытались помешать спилу, но столкнулись с хамством и угрозами рабочих. Они пожаловались, что это далеко не первый спил здоровых деревьев в микрорайоне в интересах коммерческих застройщиков и предпринимателей.

Информацию о том, что на улице Новоселов в Сочи в конце декабря срубили здоровые деревья, поступила на sms-сервис "Кавказского узла" 21 декабря. "На территорию между домами 13 и 11 по улице Новоселов прибыла бригада неизвестных лесорубов с пилами и топорами. Они варварски, не обращая внимания на требования людей предъявить основания и разрешительные документы, спилили полувековой здоровый тополь. При этом угрожая жителям домов расправой за требование показать разрешительные документы. Этот тополь оставался немногочисленным защитником наших домов от грязи, которая летит от дороги дублера и автомойки автошколы Росавтодора", - написали авторы обращения. Они также отметили, что ранее в этом же районе был спилен "здоровый полувековой кедр". По их словам, "за 15 лет муниципальные земли, где расположен наш микрорайон сократились на десятки тысяч квадратных метров". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

2 января жители микрорайона Гагаринский обратились в межрайонную природоохранную прокуратуру Сочи через электронную приемную с требованием выявить и наказать виновных, которые вырубили 20 гектаров муниципальных зеленых насаждений микрорайона и продолжают вырубку, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» инициатор подачи заявления Виктория Батищева.

По ее словам, жители микрорайона пытались помешать вырубке деревьев, но рабочие действовали нагло и цинично. «Спросила у лесорубов разрешение на рубку, но вместо этого они стали ругаться нецензурной бранью и заявили, что ничего не обязаны показывать», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Савинова.

Ольга Федорова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что звонила в полицию и даже ходила в участковый пункт, который находится в ста метрах от места событий, но никакой реакции от правоохранителей не добилась.

Людмила Шикарева сообщила, что дозвонилась на горячую линию главы города, где ее сообщение записали. Однако, призналась она корреспонденту "Кавказского узла", никакой реакции на ее сообщение не последовало.

Обращалась в природоохранные организации при мэрии Вера Николаева, но ее посылали по кругу и вразумительных ответов на вопрос, почему вырубают деревья, не поступило.

Директор департамента по охране окружающей среды при администрации Сочи Ростислав Гончаров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что проверит вырубку упомянутого в сообщении жителей микрорайона тополя. "Не помню, чтобы мы выдавали разрешение на спил этого тополя, но я обязательно проверю», - сказал он.

Сотрудник того же департамента на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что дерево спилили по заказу владелицы частной автомойки.

Жительница микрорайона Алла Быстрова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что видела, как порубочные остатки рабочие стаскивали на территорию упомянутой автомойки. "Вырубили всю зелень Политехникума, придомовую зелень на улице Гагарина, на улице Чайковского. Теперь взялись за улицу Новоселов. В 2013 году они вырубили здоровый кедр из-за расширения территории коммерческой автомойки и теперь взялись пилить оставшиеся деревья. У нас осталось всего два кедра на территории. 21 декабря пострадал здоровый полувековой тополь, который моя бабушка сажала собственными руками», - сообщила она.

Председатель ТОС Гагаринский Игорь Виноградский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что «в микрорайоне проживает уже более 30 тысяч человек». Он опасается, что сокращение зеленого фонда микрорайона будет еще больше в текущем году из-за решения властей строить новые социальные объекты в микрорайоне.

В администрации города корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили планы застройки микрорайона. «Про новому генплану в Гагаринском микрорайоне планируется построить три крупные школы и семь детских садов», - пояснил сотрудник пресс службы.

Однако местные жители считают, что тех детских садов и школ было бы достаточно для микрорайона, если бы не активное строительство в последние годы. «Наш микрорайон строился по всем расчетам. На всех жителей было достаточно трех школы и семи детских садов. Но микрорайон самостроями уплотнили в два раза, что потребовало еще три школы и еще семь детских садов. Это просто безобразие - ради коммерческих интересов ухудшать окружающую среду живущих тут людей и главное, что никто наше мнение не спрашивает», - жалуется Ирина Кошелева.

Местные жители показали корреспонденту "Кавказского узла" фотографии вырубленной платановой аллеи и так называемой "зеленой зоны", которые были вырублены в 2011-2012 годах. По словам Кирилла Соболева, который участвовал во всех акциях против вырубки зеленой зоны микрорайона, ничего не помогло. "Нас просто обманули чиновники, обещая сначала провести дорогу со стороны товарного двора, затем какие-то компенсационные высадки, которые просто негде высаживать, так как все залито бетоном и занято двухярусной дорогой <...> Теперь мы задыхаемся без зеленых насаждений от выхлопных газов машин, круглосуточно снующих по дороге-дублеру, от шумов железной дороги и товарного двора», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Живем в курортном городе, в самом лучшем микрорайоне, а открыть окна не можем», - подтвердила его слова соседка Марина Ольшанская.

Директор ООО «Управа», обслуживающие дома микрорайона "Гагаринский" Дмитрий Чернов рассказал, что «до нового года у нас был обход с главой района Инной Казанковой". "Она осматривала придомовые территории, где есть пальмы, и дала нам указание на их уничтожение путем сожжения, так как якобы они заражены насекомыми. Но у нас нет на это средств, а администрация нам не выделяет», - рассказал Чернов корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог, член "Экологической Вахты по Северному Кавказу" Дмитрий Шевченко сказал корреспонденту "Кавказского узла", что подобные массовые рубки насаждений отмечаются во всех курортных городах края. «Под топор идут уникальные зеленые насаждения, потому что вместо них чиновники и коммерсанты предпочитают строить виллы и дома на продажу. Выдаются незаконные разрешения на стройки и разрешения на рубки здоровых деревьев. Те структуры, которые должны охранять растения, наоборот, разрешают их пилить и рубить. Когда речь о деньгах и дорогих курортных землях то борьба экологов очень затруднительна», - сказал он, добавив: "Во главе природоохранных учреждений стоят люди, которые совершенно некомпетентны и не любят природу".

Его мнение поддержала эколог, член общественного движения «Зеленый Сочи» Алла Юсупова. По ее словам, «беда в том, что на ответственных постах находятся совершенно случайные люди, поставленные на них по знакомству для того, чтобы легче было избавляться от зеленых насаждений и застраивать курорт Сочи».

Она посмотрела фотографии вырубленных деревьев в микрорайона "Гагаринский". "Дерево выглядит абсолютно здоровым, так как ствол чистый и не охвачен гнилью. Тополь живет сто лет и свой рост прекращает только в 50 лет. То есть данный тополь мог расти еще. Почему его лишили жизни - остается только гадать. Возможно, понадобилась территория, на которой он произрастал, и на ней скоро что-то появится взамен. Гнилые растения никому не нужны. Их в городе не трогают, пока они сами не упадут и кого-нибудь не убьют", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юсупова отметила, что неоднократно требовала, чтобы выдаваемые на спил деревьев порубочные документы публиковали на сайте мэрии, а сами деревья, назначенные к спилу, маркировались заблаговременно, чтобы люди знали, что планируется вырубить. «Никто и ничего не выставляет. Пилят быстро, без каких-либо предупреждений. Порубочные, как правило, не показывают. Да и в порубочном сложно определить, какое именно дерево подлежит вырубке, потому что в один лист могут вписать до полусотни различных деревьев, указав к примеру одну пальму или один кедр. А на самом деле на этой территории произрастают, может быть, 20 кедров и 20 пальм, и все они могут пойти под топор по одному порубочному листу только потому, что деревья не маркируют и не выставляют на сайте порубочные листы", - пояснила эколог.

Сотрудник лесопаркового хозяйства Сочи сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что учет зеленых насаждений не ведется. «Порубочные листы выдаются под номерами. На своем земельном участке собственник имеет право рубить деревья, не получая у нас разрешений. Разрешения нужны только на муниципальных территориях», - сказал он.

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