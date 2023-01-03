Дети переселенцев лишились возможности получить жилье в Грузии

03 января 2023, 02:58

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Дети вынужденных переселенцев, которые родились после 1 января 2023 года, не смогут претендовать на государственное жилье в Грузии. Закон, вступивший в силу, был принят без консультаций с беженцами и правозащитниками, отметила социолог Кети Сартания.

Как писал "Кавказский узел", за 2020-2021 годы в Грузии получили жилье более семи тысяч семей вынужденных переселенцев. В феврале 2022 года жилье было предоставлено 46 семьям вынужденных переселенцев, а в июле 2022 семьи вынужденных переселенцев получили 768 домов в селах страны.

С 2012 года, по данным правительства Грузии, постоянное жилье получили от властей более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев. Всего в стране зарегистрировано более 267 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, которые покинули свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией в 2008 году.

1 января в Грузии вступил в силу закон, согласно которому дети вынужденных переселенцев, родившиеся после 1 января 2023 года, больше не могут претендовать на жилье от государства. Тем несовершеннолетним, которые родились до этого года, долгосрочное жилье будет предоставляться вместе с родителями

Дети, у которых умерли оба родителя до предоставления жилья, даже в случае, если они родились после 1 января 2023 года, будут обеспечены жильем, которое полагалось их родителям.

По словам независимого социолога Кети Сартания, этот закон был внесен правительством Абхазии в изгнании, которое не консультировалось с беженцами и неправительственными организациями, занимающимися проблемами вынужденных переселенцев.

"Сами вынужденно переселенные лица не понимают, по каким критериям выделяются квартиры, так как процедура выделения квартир крайне непрозрачна", - сказала Сартания 2 января корреспонденту "Кавказского узла".

Активные боевые действия продолжались в Абхазии с августа 1992 года до конца сентября 1993 года, погибли более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек были ранены. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - были вынуждены покинуть свои дома, говорится в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.

Социолог напомнила о масштабной приватизации различных объектов госимущества, в том числе тех, где проживали вынужденные переселенцы. "В 2004 году правительство представило так называемый план крупномасштабной приватизации, который предусматривал продажу государственного имущества иностранным инвесторам. В список приватизированных вошли гостиницы, в которых жили ВПЛ, в том числе гостиница «Иверия» - нынешняя «Рэдиссон Блу Иверия» в Тбилиси".

По данным аппарата омбудсмена, в Грузии ждут жилья 38 753 семьи вынужденных переселенцев их Абхазии - это примерно половина семей, которые переселились в центральную Грузию. Они живут в бывших больницах, школах, санаториях, гостиницах, некоторые - у родственников или снимают жилье. При этом, по данным аппарата народного защитника, семьи беженцев часто проживают в зданиях с повышенной опасности для здоровья и жизни.

"Согласно действующему законодательству, долгосрочное расселение вынужденных переселенцев осуществляется на основе системы баллов, присваиваемых на основе определенных критериев. Исключением является проживание в ветхом объекте, подтвержденное экспертным заключением. В этом случае расселение вынужденных переселенцев возможно в первоочередном порядке, без учета балльной системы", - говорится в заявлении омбудсмена, опубликованном в январе 2022 года на официальном сайте.

При этом отмечается, что "в стране насчитывается около 90 объектов, представляющих угрозу для жизни и здоровья, однако агентство по делам ВПЛ не проверяет устойчивость зданий по своей инициативе, поэтому их количество может быть еще больше".

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