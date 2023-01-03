Силовики отказались объяснить пропажу денег у матери астраханского блогера

03 января 2023, 01:24

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После задержания у Галина Шевцовой, матери астраханского блогера Василия Шевцова из сумки пропало почти 50 тысяч рублей. Силовики заявили, что не знают о судьбе денег.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря блогер Василий Шевцов, покинувший Россию после начала мобилизации, сообщил о задержании силовиками в Астрахани его родителей: 60-летнего Юрия и 55-летней Галины Шевцовых. Преследование близких блогер связал со своими публикациями. 24 декабря супругов Шевцовых отпустили из суда. 29 декабря адвокат Шевцовых сообщил, что Ленинский районный суд Астрахани прекратил административное преследование Юрия и Галины Шевцовых.

У Галины Шевцовой - матери блогера Василия Шевцова, уехавшего из России после объявления частичной мобилизации - после задержания пропали деньги. Речь идет о сумме почти в 50 тысяч рублей, они пропали из ее сумки, пишет 2 января "ОВД-Инфо".

При этом в телеграм-канале организации отмечается, что никто из силовиков, участвовавших в задержании родителей Шевцова, не признался в том, что взял деньги.

Ранее о пропаже рассказал сам блогер, не уточняя, о какой сумме речь. "При получении вещей моя мама обнаружила, что в сумке отсутствуют деньги. Сейчас готовим заявление в Следственный комитет", - сказал Шевцов.

На сайте Следственного комитета по Астраханской области комментариев по поводу данного инцидента нет.

Василий Шевцов уехал из России 22 сентября. Его YouTube-проект "Каспийский браконьер", который позиционируется как "военно-политический канал", существует с сентября 2019 года и насчитывает 5,32 тысячи подписчиков. С сентября 2019 года до марта 2020 года канал обновлялся регулярно, затем последовал перерыв в публикациях. В октябре и ноябре 2022 года на канале опубликованы четыре видеоролика с пацифистскими лозунгами, критикой мобилизации и российского руководства.

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