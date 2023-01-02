Житель Баку погиб при взрыве в многоэтажном доме

02 января 2023, 20:43

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Один человек погиб и двое получили ранения при взрыве в многоэтажном доме в Баку, четыре квартиры полностью разрушены, сообщили в МЧС Азербайджана.

Взрыв произошёл сегодня около 15.50 (14.50 мск) на последнем этаже 18-этажного здания по улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Азербайджана.

В результате взрыва все четыре квартиры, расположенные на самом верхнем этаже 18-этажного здания, были разрушены, один человек погиб, двое получили ранения. Взрывная волна вызвала также повреждения дверей лифтов, одной квартиры этажом ниже, трещины на лестницах здания, рассказали в ведомстве.

На месте взрыва работают оперативно-следственные группы МЧС и правоохранительных органов. По предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа в одной из квартир на последнем этаже.

Заместитель начальника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Акбер Новрузов предположил, что взрыв произошел в квартире, где погиб человек. "В настоящее время сложно сказать, в какой именно квартире произошел взрыв. Потому что все квартиры разрушены. После расследования станет известно, где именно произошел взрыв. По имеющейся у нас информации, одного человека выбросило вниз ударной волной. Скорее всего, этот человек находился в квартире, где произошел взрыв. В какой именно квартире произошел взрыв – выяснится в ходе расследования", - цитирует Акперова агентство АПА.

Погибшим оказался Мухаммед Бабаев, работавший водителем в одном из отделений полиции Баку, сообщили в МВД Азербайджана.

По предварительным данным, причиной взрыва стола утечка газа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" на газораспределительном предприятии ПО "Азеригаз". В связи с происшествием в здание прекращена подача газа. Газоснабжение возобновится после полной проверки трубопроводов и соблюдения правил техники безопасности в здании, отметили в "Азеригаз".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2022 года в ночном клубе LocationBaku произошел взрыв. В результате взрыва были повреждены также 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых помещения. В результате взрыва газа в ночном клубе в Баку погибла 43-летняя сотрудница клуба Майя Ахундова, общее число пострадавших составило 37, четверо из которых находились в крайне тяжелом состоянии. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении норм пожарной безопасности и халатности.

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