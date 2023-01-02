Боец ММА из Чечни арестован по делу об убийстве полицейского

02 января 2023, 19:50

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Боец чеченской лиги Absolute Championship Akhmat Ламберд Ахъядов арестован в Москве по делу об убийстве инспектора дорожной полиции.

Как писал "Кавказский узел", Absolute Championship Akhmat (ACA) - российская промоутерская компания из Чечни, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу. Основана в 2014 году на базе чеченского бойцовского клуба "Ахмат".

Боец смешанных единоборств (ММА) Ламберд Ахъядов, выступавший в лиге Absolute Championship Akhmat, обвинен по делу об убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), сообщил сегодня источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным установлено, что обвиняемым в совершении убийства инспектора МАДИ является боец ММА Ламберд Ахъядов", - приводит его слова ТАСС.

Ламберд Ахъядов с ноября 2014 года по октябрь 2019 года провел в ACA девять боев, в которых одержал шесть побед, указано в статистике бойца на сайте промоутерской компании.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля. На заседании суда задержанный пояснил, что не возражает против ареста, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

По версии следователей, 33-летний потерпевший получил "не менее 16 ранений в область жизненно-важных органов". "Мужчине предъявлено обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Установление всех обстоятельств контролируется прокуратурой Москвы", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства. Часть 2 статьи 105 УК РФ предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

Сотрудник МАДИ Святослав Серов был убит на Москворецкой набережной в центре Москвы вечером 31 декабря 2022 года. По версии следствия, Ламберд Ахъядов увидел, как инспектор МАДИ фотографировал неправильно припаркованные автомобили. Во время ссоры инспектор получил несколько ударов ножом и умер от полученных ранений. Ламберда Ахъядова на месте преступления задержали бойцы ОМОН, пишет сегодня "Российская газета".

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