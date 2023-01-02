Посетители торгового центра эвакуированы в Волгограде

02 января 2023, 14:15

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Сотрудники экстренных служб прибыли к волгоградскому торговому центру "Европа Сити Молл", персонал и посетители эвакуированы из здания.

По словам сотрудника торгового центра "Европа Сити Молл", руководству сегодня поступил звонок из полиции. "Кинологи позвонили, сказали, что нам нужно эвакуироваться", - сообщил он, добавив, что причина эвакуации неизвестна.

Из здания вывели сотрудников и посетителей, к торговому центру прибыли сотрудники экстренных служб, пишет V1.ru.

Очевидцы подтвердили эту информацию. "Эвакуация, всех выгнали! Из-за чего конкретно - не сказали. Ждут кинологов", - приводит слова очевидца "Высота 102".

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