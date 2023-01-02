Чиновник в Астраханской области заподозрен в махинациях на 40 миллионов

02 января 2023, 12:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Руководитель управления муниципального имущества Наримановского района необоснованно утвердил документы на земельные участки, общей стоимостью 40 млн рублей, считают следователи.

По версии следствия, директор МКУ "Муниципальное имущество Наримановского района" согласовал документы, которые были составлены незаконно. Бумаги были на земельные участки. После утверждения, руководитель передал их на подпись главе Наримановского района.

"В результате чего бюджету нанесен ущерб на сумму более 10,7 млн рублей", – сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Астраханской области.

В отношении директора МКУ "Муниципальное имущество Наримановского района" возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сказано в сообщении.

Комментариев от представителей чиновника не поступало. На 12.00 мск на сайте администрации Наримановского района нет комментариев относительно сообщения следственного управления СКР по Астраханской области.

"Кавказский узел" также писал, что 12 февраля 2022 года следователи сообщили, что руководитель управления образования Приволжского района заподозрен в крупных махинациях с недвижимостью. По версии следствия, он подписал договор о покупке здания для детсада за 40 млн рублей с фирмой, которой руководил другой чиновник. При этом строение было непригодным для размещения детей.

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