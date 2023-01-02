Астраханцы потребовали тщательного расследования скандала с губернаторской ёлкой

02 января 2023, 08:00

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Жители Астрахани потребовали восстановить на работе руководителя Астраханского областного центра развития творчества Нину Коннову, которую губернатор Игорь Бабушкин уволил ранее после скандала с губернаторской ёлкой. За то, что часть детей не получила подарки, должно быть наказано руководство Минобрнауки Астраханской области, с которым Коннова согласовывала свои действия, считают астраханцы.

Житель Астрахани Артем Рыжков разместил на сайте Change.org петицию, в которой потребовал не увольнять директора Астраханского областного центра развития творчества Нину Коннову.

"В преддверии нового 2023 года губернатор Астраханской области Бабушкин Игорь Юрьевич подписал приказ об увольнении директора ГАУ ДО "Астраханский областной центр развития творчества" Конновой Нины Михайловны. <…> Виновной почему-то сделали директора центра, хотя она всего лишь простой исполнитель воли министерства образования и лично министра образования Угарова Егора Андреевича. <…> Считаем такое решение крайне несправедливым", – заявил автор петиции.

28 декабря в Астрахани в Центре развития творчества состоялась губернаторская ёлка. Гостями мероприятия стали юные астраханцы из школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями, дети из семей участников СВО, а также дети из ЛНР и ДНР. На празднике предполагалось вручение новогодних подарков. Однако не все присутствующие на ёлке дети получили подарки. Часть подарков была отправлена в образовательные учреждения для передачи их воспитанникам после проведения губернаторской ёлки. Это вызвало скандал, на который отреагировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, передал "Каспий Инфо". 29 декабря в своем Telegram-канале Бабушкин сообщил об увольнении директора Астраханского областного центра развития творчества Нины Конновой.

Автор петиции в поддержку Конновой подчеркнул, что все свои действия Коннова согласовывала с вышестоящим руководством, и потому считает её невиновной. Он также потребовал тщательнее расследовать причину увольнения директора центра. На 07.50 мск 2 января петиция, которая была опубликована 30 декабря, набрала 1592 голоса.

С требованием к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину восстановить на работе Нину Коннову также обратился Международный союз детских общественных объединений. Потеря такого наставника как Коннова, встревожил лидеров региональных общественных объединений, привело 1 января цитату из обращения союза издание "Площадь Свободы".

Издание также привело комментарии некоторых жителей Астрахани. "Это полный абсурд причем здесь директор центра? Разве его вина, что с подарками так вышло? Что же вы так не увольняете должностных лиц, которые отвечают за порядок в городе?" – задалась вопросом Елена Дуванова.

"Нина Михайловна прекрасный руководитель, под ее руководством центр расцвел. <…> Это недопустимо, взять и вот так уволить человека, даже не разобравшись", – написала Ольга Богданова.

Пост с призывом восстановить на работе Нину Коннову 31 декабря разместила на своей странице в соцсети жительница Астрахани Екатерина Данилова. На 07.50 мск 2 января эта запись набрала 44 отметки с реакцией пользователей и шесть комментариев.

В министерстве образования Астраханской области заявили, что ответственным за подготовку и проведение губернаторской елки распоряжением ведомства был уполномочен Астраханский областной центр развития творчества в лице директора центра, сообщил Astrakhanpost.ru.

"Сказать, что я в шоке – это ничего не сказать. Мой сын был воспитанником центра, уже давно вырос, но все равно периодически заходит в гости к Нине Михайловне за советом и просто пообщаться. Нина Михайловна всегда на стороне справедливости и правды, открытая, честная, справедливая, таких руководителей очень мало", – заявила Динара Мулюкова.

"Все же прекрасно знают, что без ведома министерства даже сценарии не проходят. А они, конечно же, все переложили на неё. Она очень хороший и директор и человек", – написала Ольга Дербасова.

"Поддерживаю. Хорошего человека надо защищать", – отметила Светлана Ситникова.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей сети. На 07.50 мск на сайте Минобрнауки Астраханской области, а также на сайтах губернатора обрасти и регионального правительства нет комментариев относительно требований астраханцев восстановить на работе Нину Коннову.

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