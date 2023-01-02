Волгоградцы раскритиковали чиновников за срыв сроков ремонта Аллеи Героев

02 января 2023, 07:55

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Подрядчик не завершил вовремя ремонт Аллеи Героев в Волгограде, хотя работы должны были быть окончены до 1 января. Местные жители отметили в сети, что ремонт идет при отрицательной температуре воздуха, а срыв сроков его завершения они связали с отсутствием должного контроля со стороны администрации.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 ноября 2022 года, стало известно, что прокуратура Волгограда инициировала проведение надзорной проверки ремонта Аллеи Героев и связанных с ним госзакупок у единственных поставщиков двумя муниципальными предприятиями. Поводом для проверки стали контракты, заключенные подрядчиком с субподрядчиками без конкурса.

Работы на Аллее Героев в Волгограде начались 9 ноября. В тот же день между двумя муниципальными предприятиями был заключен контракт на 300 миллионов рублей. Он предполагал выполнение целого комплекса работ: замену плитки, инженерных коммуникаций, обустройство поливочника, новое освещение и установку видеонаблюдения, а также поставку лавочек и урн. Работы планировалось закончить до конца 2022 года.

На то, что подрядчик сорвал сроки завершения ремонта Аллеи Героев в Волгограде обратило внимание 1 января "Волгоград Онлайн".

"31 декабря, должен был быть полностью закончен скандальный, дорогостоящий и устроенный в зиму масштабный ремонт с освоением около 300 миллионов рублей на Аллее Героев в самом центре Волгограда. Но почему-то этого не произошло. Работы по контрактам, заключенные с единственными подрядчиками, оказались не закончены", – отметило издание.

Эта публикация на 06.50 мск набрала 36 комментариев. Большая часть их авторов связала проблему с ремонтом Аллеи Героев с коррупцией. "Просто нужно еще 300 миллионов", – сыронизировал пользователь с ником Инверсия_в_стакане.

"Украли, распилили деньги – вот и всё", – заявил Юрий.

"Раньше была такая поговорка – до царя далеко, а до бога высоко", – отметил пользователь с ником Пенсионер.

"Разве нормально делать ремонт при минусовой температуре зимой?" – задался вопросом Молодой могильщик.

"Вы знаете, почему они спешат с ремонтом, где можно и где не нужно? Потому что боятся, что скоро закончится деньги и придётся жить на одну зарплату", – считает пользователь с ником Гость.

Аллея Героев – бульвар в центре Волгограда, состоит из трёх параллельно идущих улиц. Одним из основных элементов в архитектурном ансамбле Аллеи Героев являются стелы героев Советского Союза, на которых увековечены имена 127 героев-сталинградцев, сообщается на сайте Welcomevolgograd.com.

Публикация о срыве сроков ремонта Аллеи Героев в Волгограде также была размещена вечером 1 января в соцсети "ВКонтакте" в группе "Новости Волгограда", на которую подписаны более 75 тысяч пользователей. На 06.55 мск эта запись набрала 10 отметок с реакцией пользователей и пять комментариев.

"Чем должны были восторгаться волгоградцы?" – спросил Евгений Костин.

"Плитка под ногами шатается", – заявил Павел Павлов.

"Вот вам и борьба с коррупцией", – отметил Владимир Соболев.

"Владимир, её нет. Воровство кумовство. И коррупция", – ответил ему Анатолий Кубатиев.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 06.55 мск на сайте администрации Волгограда нет комментариев относительно срыва сроков завершения ремонта Аллеи Героев.

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