Бюджетники в Кабардино-Балкарии пожаловались на низкую оплату труда

02 января 2023, 05:59

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Педагог из Кабардино-Балкарии призвала в соцсети ввести для работников образования в качестве премии так называемую "тринадцатую зарплату". Оплата труда учителя в республике низкая и не соответствует трудозатратам, заявила часть комментаторов. Другая часть отметила, что у врачей и полицейских тоже низкие зарплаты.

Работникам системы образования в Кабардино-Балкарии не выплачивается так называемая "тринадцатая зарплата", хотя такая премия могла бы быть хорошей стимуляцией и поддержкой семейного бюджета, заявила одна из учительниц в соцсети.

"Почему в госучреждениях не выдают "тринадцатую зарплату"? Мы работники образования каждый год остаемся ни с чем. Ни в школах, ни в детсадах нет такой премии. Очень обидно", – написала она в Instagram-паблике* goloskbr.

При этом преподаватель предположила, что такую премию могут получать медработники и полицейские.

Тринадцатой зарплатой в советские времена называли премию, которой руководство награждало некоторых сотрудников за достижения на работе. Обычно премия равнялась сумме ежемесячного оклада. Списка сотрудников, которым положено поощрительное вознаграждение в виде тринадцатой зарплаты, не существует. В основном вознаграждения получают военные, работники бюджетных организаций и госструктур, а также сотрудники коммерческих фирм, сообщается на сайте Совкомбанка.

Жалоба педагога на отсутствие "тринадцатой зарплаты" в Instagram-паблике* goloskbr, на который подписаны около 150 тысяч пользователей, на 05.55 мск набрала 775 отметок "нравится" и 248 комментариев.

"Автор молодец. Только сегодня об этом говорили. Самая не благодарная работа", – заявила irina_zk232323.

"Я знаю одно и могу дать совет: не идите учиться после школы на учителя. Вы будете всю жизнь работать за 20 тысяч... Лучше отучитесь на что-то более оплачиваемое", – написал пользователь ne_va_szho.

"Родственница работает учителем, получила премию 1500 рублей. Непонятно, плакать или смеяться", – подчеркнула bel_ma_ha.

"Работаю педагогом 18 лет. Преподаю два языка – английский и немецкий языки. Имею классное руководство. Получаю 26 тысяч. Бумагу и всё необходимое покупаю сама. <…> И вот сами посудите, насколько трудна работа педагога, и достоин ли учитель такой заработной платы?" – спросила aigul_40_82.

"Согласна! Очень тяжёлая работа. Оплачивать надо достойно", – отметил пользователь mari.mari.ef.

Другие комментаторы отметили, что врачи и полицейские также не получают "тринадцатой зарплаты". "Врачам вы когда видели, чтобы давали "тринадцатую зарплату"? Они даже не могут получить вовремя зарплату", – заявила faridagergova.

"Врачам не дают "тринадцатую зарплату", – подтвердил azikov_mukhamed.

"Хотелось бы знать, в каких именно медучреждениях выдают "тринадцатую зарплату". Мы, например, ни разу не получали", – подчеркнула t.marina97.

"Полиции с 2011 года не дают "тринадцатую зарплату", но работают и в выходные и в праздничные дни всегда", – написала l_m_a_999.

"В полиции нет уже давно "тринадцатую зарплату" зарплаты", – подчеркнул tlupov_r.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 28 декабря 2022 года сотрудники одной из больниц в Кабардино-Балкарии обратились с жалобой к министру здравоохранения республики, что они получили федеральные выплаты в меньшем размере, чем в других медучреждениях. Пользователи Instagram* поддержали требования сотрудников больницы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.