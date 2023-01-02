Прокуратура вступилась за многодетные семьи в Кашхатау

02 января 2023, 05:02

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В Черекском районе Кабардино-Балкарии органы местного самоуправления не выдают земельные участки многодетным семьям, заявила прокуратура республики. После иска в суд в поселке Кашхатау сформировано 77 земельных участков, предназначенных для многодетных семей.

Как сообщал "Кавказский узел", прокуратура обратилась с пятью исковыми заявлениями в Черекский районный суд с требованием признать бездействие администраций поселений Жемтал, Бабугент, Верхняя Балкария, Аушигер и Кашхатау незаконным и обязать их создать реестр участков для многодетных семей, в августе суд удовлетворил требования прокурора.

Всего в адрес глав местных администраций было внесено 10 представлений об устранении нарушений закона. Однако чиновники не спешат выполнять требования, говорится в релизе прокуратуры, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

После подачи иска и решении суда, признавшим незаконным бездействие администрации Кашхатау и обязавшим чиновников сформировать земельные участки для многодетных семей администрацией поселка городского типа Кашхатау сформировано 77 земельных участков, предназначенных для граждан, имеющих трех и более детей.

Отметим, что после проведенной надзорным ведомством проверки выяснилось, что в администрациях поселений муниципалитета в очереди на получение бесплатных земельных участков состоит 309 семей, имеющий трех и более детей.

"Кавказский узел" писал о многодетной матери из Нальчика Алесе Абуллаевой, которая одна воспитывает 12 детей, в том числе восемь приемных и одного усыновленного. В мае 2021 года власти предоставили ей участок, однако оказалось, что построить дом здесь невозможно, так как на участке нет электричества, воды, дороги, рядом отсутствует социальная инфраструктура. Алеся Абуллаева требует от администрации Нальчика выделить ей землю, на которой можно начать строительство.