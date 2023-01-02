Рос цен на проезд в общественном транспорте огорчил волгоградцев

02 января 2023, 04:02

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В Волгограде с 1 января подорожал проезд в общественном транспорте. Рост цен постоянно обгоняет рост зарплат и пособий, пожаловались пользователи соцсети.

"Кавказский узел" сообщал, что в начале 2022 года в Волгограде повышались цены на проезд в общественном транспорте. Активист Владимир Тельпук после повышения цен и тарифов вышел на пикет, призвав значительно повысить пенсии и пособия. Волгоградцы поддержали требования активиста.

После Нового года проезд в общественном транспорте Волгограда подорожал на 2 рубля. Соответствующее решение в конце 2022 года приняли депутаты Волгоградской городской думы. Теперь стоимость одной поездки при оплате проезда наличными или банковской картой выросла с 30 и 28 рублей до 32 и 30 рублей соответственно. Дешевле оплачивать проезд по карте «Волна», где цена одной поездки вырастет на 1 рубль – с 23 до 24 рублей, информирует издание "Высота 102".

"С новым годом, с новым подорожанием!" - отреагировала на странице издания в социальной сети "ВКонтакте" Галина Компаниец.

"Хороший ,,разгон’’для дальнейших скачков цен" - резюмировал Евгений Костин.

"Спасибо,за «подарки»!" - иронично поблагодарила депутатов пользователь социальной сети Instagram* klimovav832, прокомментировавшая новость о повышении цен на странице "V1.ru - новости Волгограда". Пост о повышении цен на проезд собрал 13 комментариев и 174 отметки "нравится".

"Все приедете на праздниках, потом ездить будете зайцами", - поддержала ее anna_vulman.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в минувшем году перевозчики Волгоградской области пожаловались на препоны властей в ведении бизнеса.

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