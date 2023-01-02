Жители Новороссийска выступили против планов установить колесо обозрения

02 января 2023, 02:05

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Власти Новороссийска решили изменить место, где планируется установить колесо обозрения. Жители города создали петицию с требованием отказаться от планов установить аттракцион на Мысе Любви.

Первоначально планировалось поставить аттракцион на набережной в районе западного мола.

Проект обсуждался на платформе «Мой Новороссийск» и нашел поддержку горожан. Однако в конце декабря стало известно, что место расположения изменили, теперь объект появится на Мысе Любви, сообщает издание "Юга.ру".

Петиция с требованием отказаться от планов установки колеса была опубликована на платформе change.org.

"На Мысе Любви расположен памятник погибшим рыбакам, отличный газон, на котором любят отдыхать горожане, посажены деревья. Для того, чтобы установить колесо и подвести к нему коммуникации, все это придётся убрать...Обращаемся к администрации города Новороссийска: Проводите новое голосование с новым местом расположения данного объекта", - говорится в петиции.

По данным на 1.55 мск 2 января петиция собрала 594 подписи.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что на чиновников министерства культуры Краснодарского края завели уголовное дело за проволочки с ремонтом мемориала «Малая земля» в Новороссийске.

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