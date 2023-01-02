Пострадавшая в Абхазии туристка перевезена в Сочи

02 января 2023, 01:05

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Сорвавшаяся со скалы в Абхазии жительница Ростова-на-Дону перевезена в больницу в Сочи.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 декабря туристка из Ростова-на-Дону упала со скалы в Абхазии и получила серьезные увечья.

Жительницу Ростова-на-Дону, упавшая со скалы в Гагре, транспортировали в сочинскую больницу. "Пострадавшая получила в результате падения со скалы серьезные травмы. В воскресенье (1 января) ее доставили из Абхазии в больницу города Сочи", - сказал пресс-секретарь МЧС республики Роман Лабия, слова которого приводит "Интерфакс".

Напомни, что в ушедшем году спрос на турпоездки в Абхазию резко вырос на фоне ограничения авиаперелетов из России после начала спецоперации на Украине. Абхазия вошла в топ-10 по бронированию туров самостоятельными путешественниками. За период с июля по сентябрь россияне посетили Абхазию 2,48 миллиона раз.

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