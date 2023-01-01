Власти отчитались о подаче газа жителям дагестанского села

01 января 2023, 19:20

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В село Маали проведен газопровод, построенный на деньги, которыми сельчанам компенсировали изъятые при строительстве Гоцатлинской ГЭС участки земли, сообщила администрация Гергебильского района.

Как писал "Кавказский узел", Гоцатлинская ГЭС в Гергебильском районе была запущена в эксплуатацию в сентябре 2015 года. В июне того же года глава ОАО "РусГидро" заявил, что компания отказывается от налоговых льгот на имущество в Дагестане, чтобы республиканские власти могли выплатить компенсации владельцам участков, изъятых при строительстве ГЭС.

В село Маали Гергебильского района проведен газопровод длиной 21 километра, который строился с 2018 года. Строительство велось за счет денег, полученных сельчанами в качестве компенсации за территории, затопленные при возведении Гоцатлинской ГЭС, сообщает сегодня "Молодежь Дагестана" со ссылкой на районную администрацию.

Торжественная церемония зажжения газового факела состоялась 29 декабря, сообщила 30 декабря в своем телеграм-канале администрация Гергебильского района.

Глава района Магомедали Тагиров поздравил сельчан с подачей природного газа. "Для жителей села – это значимое событие. Подача газа облегчит вам жизнь, улучшится быт. Благодаря данному газопроводу у нас есть возможность газифицировать три новых микрорайона в районном центре, селах Курми, Хвартикуни и Тунзи", - приводятся в публикации обращенные к жителям слова чиновника.

"Со словами благодарности выступили и сами жители, которые отметили, что подача газа для них является долгожданным событием", - говорится в сообщении.

Решение направить на строительство газопровода средства, полученные в качестве компенсации участки, попавшие в зону затопления при строительстве ГЭС, было принято ранее на сходе жителей села, отмечается в публикации.

"Благодаря газопроводу природным газом будут обеспечены 1200 хозяйств поселения. В селе завершены работы по внутренней разводке. Жители могут оформить необходимые документы и подключить газ к дому", - отчитался муниципалитет.

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