Оставлен в силе приговор офицеру из Ростовской области по делу о смерти сослуживца

01 января 2023, 13:58

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Апелляционная инстанция отказалась смягчить приговор офицеру-контрактнику из Ростовской области Павлу Кривичу, осужденному на шесть лет колонии за смертельное ранение подчиненного.

Южный окружной военный суд оставил в силе приговор Ростовского гарнизонного военного суда офицеру из Ростовской области Павлу Кривичу, осужденному на шесть лет колонии по обвинению в превышении полномочий с применением оружия, сообщило 31 декабря 2022 года "Кавказ.Реалии"*.

По версии следствия и суда, Павел Кривич ранил одного из подчиненных, которые спали в неположенное время. В результате раненый ефрейтор умер.

Следствие максимально мягко квалифицировало действия офицера: по статье об убийстве ему грозило бы от восьми до 20 лет лишения свободы, а часть статьи о превышении полномочий, вмененная ему, предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы. Павел Кривич обжаловал приговор, пишет издание.

Согласно апелляционному определению, размещенному в карточке дела на сайте окружного суда, инцидент произошел около 9 мск 11 июня 2022 года в пункте временной дислокации сводной роты материального обеспечения одной из войсковых частей. Суд первой инстанции пришел к выводу, что Кривич, "будучи недовольным тем, что подчиненные ему военнослужащие спят в неположенное время", превысил полномочия, выстрелив из пистолета один раз в сторону спящих военнослужащих и смертельно ранив ефрейтора.

Павел Кривич, проходивший военную службу по контракту, был приговорен к шести годам колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок в 2 года. Также он был лишен воинского звания, которое в публикации не названо.

Его защитник, "не оспаривая фактических обстоятельств и правильности юридической квалификации содеянного Кривичем, считает приговор несправедливым вследствие чрезмерной суровости назначенного наказания", говорится в определении суда.



"В суде апелляционной инстанции осужденный […] просил не лишать его воинского звания и снизить размер назначенного наказания в виде лишения свободы до трех лет. В возражениях на апелляционную жалобу государственный обвинитель […] и потерпевший ФИО2, находя приговор законным, обоснованным и справедливым, просят оставить его без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Рассмотрев материалы уголовного дела, доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, судебная коллегия приходит к выводу о том, что приговор является законным, обоснованным и справедливым", - говорится в судебном акте.

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