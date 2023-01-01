Ростовская АЭС, фото: пресс-служба Росэнергоатом

01 января 2023, 01:31

В пожаре на Ростовской АЭС погиб человек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудник станции погиб при возгорании трансформатора, еще один пострадал во время пожара. 

Как сообщал "Кавказский узел", Ростовская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом", расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от города Волгодонска. На АЭС эксплуатируются 4 реактора типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. 

Инцидент произошел вечером 31 декабря, загорелся блочный трансформатор энергоблока №3, находящийся на плановом ремонте. Пожар удалось ликвидировать через 12 минут, сообщается на сайте Росэнергоатома.

"На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в релизе концерна.

Пресс-служба ведомства заявила, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не изменялся, он не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, что трое работников Волгодонского филиала АО "Атомэнергоремонт" пострадали во время ремонта 11 октября 218 года на первом энергоблоке Ростовской АЭС. Пострадавшие были госпитализированы с термическими травмами в больницу скорой медицинской помощи Волгодонска.

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Примечание:

"Завершен ремонт второго энергоблока Ростовской АЭС", "Ростехнадзор разрешил финальные испытания блока Ростовской АЭС", "Остановка работы энергоблоков Ростовской АЭС не повлияла на радиационный фон Волгодонска, сообщили экологи".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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