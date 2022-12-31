Астраханец заподозрен в дискредитации армии

31 декабря 2022, 22:59

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Административный протокол по статье о дискредитации армии составлен на жителя Астрахани Александра Теслева, дело направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье. Так, суд оштрафовал на 40 тысяч рублей по обвинению в дискредитации российской армии астраханца Александра Петрова за то, что он сорвал баннеры с надписью "Zа мир".

Протокол по статье о дискредитации российских военных составлен на жителя Астрахани Александра Теслева, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из информации на сайте суда, административный протокол в отношении Александра Теслева поступил в суд 27 декабря, 28 декабря было вынесено решение назначить его рассмотрение на 26 января, следует из карточки дела на сайте суда.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.